Mugur Isărescu: „Pentru România, problema sustenabilității datoriei este mai presantă ca niciodată”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis un nou avertisment, în contextul problemei deficitului bugetar cu care se confruntă România, potrivit .

Mugur Isărescu a precizat miercuri că credibilitatea politicii fiscale a țării joacă un rol crucial în menținerea încrederii investitorilor, controlul costurilor de împrumut și asigurarea stabilității macroeconomice pe termen lung:

“Problemele legate de datoria publică, responsabilitatea fiscală și reziliența economică pe termen lung au devenit prioritare în politica publică. Pentru România, problema sustenabilității datoriei este mai presantă ca niciodată.

Credibilitatea politicii fiscale a României joacă un rol crucial în menținerea încrederii investitorilor, controlul costurilor de împrumut și asigurarea stabilității macroeconomice pe termen lung. În acest context, înțelegerea și gestionarea riscurilor fiscale sunt esențiale pentru protejarea dezvoltării și rezilienței țării”, a spus Mugur Isărescu, miercuri, la prezentarea cu tema ‘Debt sustainability and fiscal risks in the EU’.