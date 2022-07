O firmă din grupul de companii deținute de Bogdan Buta – organizatorul Untold – vrea să ia în concesiune Parcul Izvor

O firmă din grupul de companii deținute de organizatorii festivalurilor și Neversea vrea să ia în concesiune Parcul Izvor pe tot parcursul anului, pentru a organiza acolo evenimente, o zonă cu mâncare și băuturi și o zonă de shopping. Propunerea de concesionare a fost transmisă într-o scrisoare adresată consilierilor generali, potrivit .

De la concesiune direct la toaletarea întregului parc – adică mai puțini copaci

Compania WUNDERPARK S.R.L. din Cluj–Napoca este cea care dorește concesionarea Parcului Izvor pe tot parcursul anului, potrivit scrisorii transmise consilierilor generali.

”Odată ce investiția va demara, se are în vedere plantarea unor copaci, tocmai pentru a crea designul gândit în vederea creării unei imagini de ansamblu la cerințele turismului de secol 21.

De asemenea, stadiul actual al Parcului lzvor nu ar permite operaționalizarea investiției la standardele dorite, astfel se are în vedere toaletarea și curățarea întregului parc astfel încât cel mai mic detaliu să fie pus la punct.” se arată în scrisoarea companiei.

În traducere liberă asta înseamnă tăierea copacilor care se află acum în parc și înlocuirea lor cu arbuști ornamentali care nu țin de umbră și sunt de talie mică, să poată fi tunși, după ultima modă, ori de câte ori e nevoie.

Un istoric de evenimente și festivaluri anulate

Potrivit platformei de verificare a firmelor, Confidas.ro, firma WUNDERPARK SRL a fost înființată în 2021 și are un singur acționar, firma NOVUS CAPITAL S.R.L. . Firma NOVUS CAPITAL S.R.L are acționar pe BUTA IOAN BOGDAN. Acesta este acționar la mai multe firme implicate în organizarea Untold și Neversea.

ci și de banii publici dispăruți de la Cluj, partenerul lui a fost condamnat, el a scăpat. Miraculos spun unii.

Anul trecut, un eveniment organizat de Bogdan Buta, anunțat cu mare tam-tam, nu a mai avut loc, deși se anunțase vânzarea a trei dintre cele patru pachete de bilete. Biletele pentru croaziera UNTOLD Odyssey puteau fi cumpărate şi cu criptomonede, folosind Bitcoin (BTC) sau Elrond (EGLD). Apoi evenimentul a fost anulat.

Același Bogdan Buta l-a convins pe primarul orașului Brașov cu tot cu consilierii locali să organizeze mare festival electro – Massif.

propunerea primarului pentru încheierea unui protocol de colaborare cu organizatorii celor mai importante festivaluri de muzică din România, Untold și Neversea, sub un nou concept, care urma să integreze o serie de evenimente, pe tot parcursul anului.

Poiana Braşov urma să aibă propriul festival de muzică electronică. „Massif” care urma să debuteze la începutul anului 2022 – scria titlul mare.

Unul dintre festivaluri urma să se desfășoare în sezonul de iarnă, pe parcursul a 4-7 zile, și teoretic îmbina schiul cu muzica electronică, dance, trance, muzică experimentală. Celălalt urma să aibă loc vara și combina entertainment-ul cu relaxarea, pe parcursul mai multor zile. Cel din iarnă s-a anulat din cauza pandemiei, despre cel din vară nu se mai știe nimic.

„Suntem în fața unei decizii care are un impact asupra turismului, asupra expunerii Brașovului, și avem niște oameni care au făcut o treabă excelentă în alte municipii, la Cluj și la Constanța. Am adus cei mai buni organizatori de evenimente pe care România îi are pe acest segment, de muzică, i-am adus fără bani, și pe un proiect care ar urma să fie implementat anul viitor.”, a explicat anul trecut primarul, în plenul Consiliului Local.

dintre organizatorii Untold și administrația Municipiului Brașov, respectiv primarul Allen Coliban.

Articolele interpretabile din protocolul încheiat între Primăria Brașov și UNTOLD erau legate în mare parte de faptul că, deși Primăria se obliga să susțină cu mijloace publice – adică plătite din bani publici, demersurile organizatorilor, informațiile despre această susținere nu erau publice.

Oricine poate să ceară orice – atâta timp cât o capitală nu rămâne fără unul dintre puținele ei parcuri

Se pare că în cazul Parcului Izvor, viceprimarul responsabil cu spațiile verzi din București, Horia Tomescu a declarat pentru HotNews.ro că oricine poate să ceară orice, dar asta nu înseamnă că va și primi, și orice concesiune trebuie să urmeze mai mulți pași legali și în final trebuie aprobată de Consiliul General.

Peste 20 de grupuri civice și ONG-uri din București cer Primăriei Capitalei să protejeze parcurile de distrugerile cauzate de festivaluri și concerte. Organizațiile au cerut primarului general, Nicușor Dan, ca evenimentele organizate în parcuri să nu îngrădească accesul liber și gratuit la spațiul verde public. Scrisoarea vine după ce peste jumătate din Parcul Izvor a fost închis circa 3 săptămâni pentru organizarea unui festival.

Este totuși interesant că cineva care are la activ un eveniment eșuat într-un alt oraș mare al României – cum e Brașovul și e recunoscut pentru alte situații ciudate în care au fost implicați banii publici care s-au evaporat într-un alt oraș mare – cum e Clujul, încearcă totuși să ia în concesiune pentru un an ditamai domeniul public verde și scump din buricul Capitalei.