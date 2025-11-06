Piața este imprevizibilă – chiar și cei mai experimentați investitori se confruntă cu variații bruște de preț. Fără mecanisme de protecție, o poziție poate deveni rapid o povară. Ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit sunt instrumente automate care te ajută să gestionezi riscul și să blochezi câștiguri, fără să monitorizezi constant piața. XTB definește aceste ordine drept parte integrantă a strategiei de trading și risk management.

Ce este un ordin Stop‑Loss și cum funcționează?

Un Stop‑Loss este un ordin care închide automat poziția atunci când prețul atinge un nivel prestabilit în defavoarea ta. Astfel, pierderile sunt limitate la un prag pe care îl accepți dinainte. Pe (xStation), poți seta Stop‑Loss imediat la deschiderea tranzacției sau ulterior, direct din pozițiile deschise.

Poți defini Stop‑Loss după:

un nivel de preț fix

un număr de pips

o valoare monetară

un procent din capitalul contului

Dacă nu setezi un Stop‑Loss inițial, poți adăuga ulterior modificând poziția deschisă.

Ce este un ordin Take‑Profit și cum îl setezi?

Take‑Profit este ordinul care îți permite să blochezi automat un profit atunci când piața atinge un nivel favorabil setat de tine. În momentul în care prețul atinge acest nivel, poziția se închide automat, iar tu obții câștigul.

Similar cu Stop‑Loss, poți seta Take‑Profit:

un nivel de preț specific

o valoare în pips

o sumă fixă în bani

un procent din capitalul contului

Este recomandat să setezi Take‑Profit în momentul deschiderii poziției, dar acesta poate fi ajustat și ulterior.

Cum funcționează aceste ordine pe platforma XTB?

Pe platforma XTB, setarea ordinelor Stop‑Loss și Take‑Profit este integrată și intuitivă. Poți seta aceste ordine direct din fereastra de comandă, folosind calculatorul încorporat care te ajută să estimezi nivelurile potrivite.

După deschiderea poziției, poți activa sau modifica ordinele din secțiunea „Open Positions” (Poziții Deschise), apăsând pe coloanele SL sau TP și stabilind nivelul dorit (preț, pips sau valoare).

De asemenea, platforma XTB suportă Trailing Stop – un tip de Stop‑Loss care se adaptează automat pe măsură ce prețul evoluează în favoarea ta, protejând câștigurile în mișcările pozitive.

Ce avantaje îți aduc aceste ordine?

Limitarea pierderilor în mod automat – chiar dacă nu poți reacționa imediat la schimbări de piață. Blocarea câștigurilor planificate – nu rămâi cu profit doar pe hârtie, ci îl transformi în profit real. Control emoțional mare – reduci deciziile impulsive în momente de panică sau euforie. Suport pentru strategii disciplinate – poți defini raporturi risc/câștig înainte de a intra în tranzacție. Flexibilitate – poți ajusta ordinele în funcție de evoluția pieței și profilul tău de risc.

Ce limitări trebuie să cunoști?

Ordinele sunt executate la prețul de piață în momentul în care trigger-ul este atins; în perioade foarte volatile, ar putea exista slippage (diferență între prețul așteptat și cel de executare).

Dacă volumul poziției este mare sau piața este sub presiune, ordinul poate fi executat parțial sau la un preț diferit.

Modificarea poziției (cum ar fi adăugarea suplimentară) poate schimba prețul mediu de intrare, dar ordinul SL/TP rămâne fix.

Nu există investiție lipsită de risc. Prin utilizarea disciplinată a ordinelor Stop‑Loss și Take‑Profit, poți construi bariera esențială care separă strategia de hazard. Platforme precum XTB.com/ro oferă toate instrumentele necesare pentru setarea, ajustarea și executarea acestor ordine în mod automat, fără să trebuiască să urmărești constant piețele. În final, protejarea capitalului și blocarea profitului sunt fundamentale pentru o abordare realistă, responsabilă și sustenabilă în investiții.

Întrebări frecvente despre Stop-Loss și Take-Profit

Pot seta Stop‑Loss și Take‑Profit după ce deschid poziția?

Da, pe XTB poți adăuga sau modifica aceste ordine din secțiunea „Open Positions”. Ce este Trailing Stop și cum funcționează?

Trailing Stop mută automat nivelul Stop‑Loss pe măsură ce prețul avansează în favoarea ta, urmărind profitul. Pot pierde mai mult decât capitalul investit dacă activez Stop‑Loss?

Ordinele SL limitează pierderile, dar în condiții de volatilitate, executarea poate fi la un preț nefavorabil – risc de slippage. Este necesar să urmăresc constant piața dacă setez aceste ordine?

Nu neapărat – ele funcționează automat la nivelurile setate, astfel încât nu trebuie să monitorizezi continuu. Cum aleg nivelurile potrivite pentru Stop‑Loss și Take‑Profit?

Poți folosi calculatorul XTB în fereastra de plasare ordine, setând după niveluri de preț, pips, procent sau valoare monetară, în funcție de stilul tău de trading.

Disclaimer

Acest articol are scop informativ și nu constituie recomandare de investiții. Utilizarea ordinelor Stop‑Loss și Take‑Profit nu elimină complet riscurile; investițiile, în special cele cu efect de levier, implică potențiale pierderi semnificative, inclusiv pierderea totală a capitalului. Informează-te, evaluează-ți profilul de risc și acționează cu prudență și disciplină.