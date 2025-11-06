Piața este imprevizibilă – chiar și cei mai experimentați investitori se confruntă cu variații bruște de preț. Fără mecanisme de protecție, o poziție poate deveni rapid o povară. Ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit sunt instrumente automate care te ajută să gestionezi riscul și să blochezi câștiguri, fără să monitorizezi constant piața. XTB definește aceste ordine drept parte integrantă a strategiei de trading și risk management.
Un Stop‑Loss este un ordin care închide automat poziția atunci când prețul atinge un nivel prestabilit în defavoarea ta. Astfel, pierderile sunt limitate la un prag pe care îl accepți dinainte. Pe platforma de tranzacționare XTB (xStation), poți seta Stop‑Loss imediat la deschiderea tranzacției sau ulterior, direct din pozițiile deschise.
Poți defini Stop‑Loss după:
Dacă nu setezi un Stop‑Loss inițial, poți adăuga ulterior modificând poziția deschisă.
Take‑Profit este ordinul care îți permite să blochezi automat un profit atunci când piața atinge un nivel favorabil setat de tine. În momentul în care prețul atinge acest nivel, poziția se închide automat, iar tu obții câștigul.
Similar cu Stop‑Loss, poți seta Take‑Profit:
Este recomandat să setezi Take‑Profit în momentul deschiderii poziției, dar acesta poate fi ajustat și ulterior.
Pe platforma XTB, setarea ordinelor Stop‑Loss și Take‑Profit este integrată și intuitivă. Poți seta aceste ordine direct din fereastra de comandă, folosind calculatorul încorporat care te ajută să estimezi nivelurile potrivite.
După deschiderea poziției, poți activa sau modifica ordinele din secțiunea „Open Positions” (Poziții Deschise), apăsând pe coloanele SL sau TP și stabilind nivelul dorit (preț, pips sau valoare).
De asemenea, platforma XTB suportă Trailing Stop – un tip de Stop‑Loss care se adaptează automat pe măsură ce prețul evoluează în favoarea ta, protejând câștigurile în mișcările pozitive.
Nu există investiție lipsită de risc. Prin utilizarea disciplinată a ordinelor Stop‑Loss și Take‑Profit, poți construi bariera esențială care separă strategia de hazard. Platforme precum XTB.com/ro oferă toate instrumentele necesare pentru setarea, ajustarea și executarea acestor ordine în mod automat, fără să trebuiască să urmărești constant piețele. În final, protejarea capitalului și blocarea profitului sunt fundamentale pentru o abordare realistă, responsabilă și sustenabilă în investiții.
Disclaimer
Acest articol are scop informativ și nu constituie recomandare de investiții. Utilizarea ordinelor Stop‑Loss și Take‑Profit nu elimină complet riscurile; investițiile, în special cele cu efect de levier, implică potențiale pierderi semnificative, inclusiv pierderea totală a capitalului. Informează-te, evaluează-ți profilul de risc și acționează cu prudență și disciplină.