Pensionarii cu venituri mici primesc prima tranșă din ajutorul de stat începând cu 4 mai. Cine sunt beneficiarii și care e cuantumul sprijinului

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 08:20
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Câți bani vor primi pensionarii
  2. Când ajung banii la pensionari
  3. Pensionarii care NU vor primi ajutorul de la stat

Pensionarii cu venituri până în 3.000 de lei vor primi, în luna mai, prima tranșă din ajutorul de la stat.

Câți bani vor primi pensionarii

Ajutorul total e de 1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri lunare cumulate de până la 1.500 de lei inclusiv, de 800 de lei pentru cei cu venituri lunare cumulate între 1.501 lei şi 2.000 de lei inclusiv și de 600 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 lei şi 3.000 de lei inclusiv.

Acest sprijin se acordă în două tranșe egale, în luna mai, respectiv în decembrie.

Când ajung banii la pensionari

Banii vor fi virați automat prin casele de pensii. Cei care primesc pensiile în cont curent sau pe card vor încasa suma pe 12 sau 13 mai, iar cei care primesc pensiile prin poștă vor încasa banii direct la domiciliu în intervalul 4-15 mai. (1 mai e zi liberă la stat și urmează weekendul 2-3 mai).

Pensionarii care NU vor primi ajutorul de la stat

Există și pensionari care nu vor primi acest ajutor, deși se încadrează în plafonul veniturilor. Este vorba despre cei care nu au domiciliul în România, chiar dacă primesc pensia din sistemul public sau din cel militar, și cei care nu sunt înregistrați în aceste sisteme.

