Prețul carburanților a crescut din nou în România. Cât costă benzina și motorina pe 9 martie 2026 (GRAFICE)

Prețurile carburanților au crescut din nou luni, 9 martie 2026, în marile orașe din România. În unele stații, motorina premium a depășit deja pragul de 9 lei pe litru, iar șoferii plătesc din ce în ce mai mult pentru un plin.
Scumpirile vin după mai multe majorări consecutive și sunt influențate de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
În prezent, motorina este cel mai scump carburant standard, menținându-se în majoritatea orașelor peste 8,5 lei pe litru. În unele benzinării, motorina premium ajunge chiar la 9,35 lei/litru.
Potrivit datelor din benzinării, centralizate de jurnaliștii de la Libertatea, prețurile aproximative sunt:
București
Benzină standard: 8,16 – 8,22 lei/l
Motorină standard: 8,57 – 8,70 lei/l
Benzină premium: 8,70 – 9,10 lei/l
Motorină premium: 9,15 – 9,35 lei/l
GPL: 3,84 – 3,95 lei/l
Cluj-Napoca
Benzina standard: 8,19 – 8,26 lei/l
Motorina standard: 8,59 – 8,64 lei/l
Benzina premium: 8,88 – 9,05 lei/l
Motorina premium: 9,00 – 9,25 lei/l
GPL: 3,94 – 3,98 lei/l
Timișoara
Benzina standard: 8,17 – 8,24 lei/l
Motorina standard: 8,59 – 8,63 lei/l
Benzina premium: 8,85 – 9,02 lei/l
Motorina premium: 9,01 – 9,25 lei/l
GPL: 3,92 – 3,98 lei/l
Iași
Benzina standard: 8,18 – 8,26 lei/l
Motorina standard: 8,59 – 8,72 lei/l
Benzina premium: 8,78 – 9,04 lei/l
Motorina premium: 8,99 – 9,29 lei/l
GPL: 3,95 – 3,99 lei/l
Constanța
Benzina standard: 8,19 – 8,26 lei/l
Motorina standard: 8,58 – 8,71 lei/l
Benzina premium: 8,82 – 9,08 lei/l
Motorina premium: 9,00 – 9,30 lei/l
GPL: 3,82 – 3,98 lei/l
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că prețurile ar putea ajunge la 10 lei pe litru, dacă prețul petrolului depășește 110–120 de dolari pe baril. Autoritățile spun însă că încearcă să limiteze impactul acestor creșteri asupra populației.