Prețul carburanților a crescut din nou în România. Cât costă benzina și motorina pe 9 martie 2026 (GRAFICE)

Prețurile carburanților au crescut din nou luni, 9 martie 2026, în marile orașe din România. În unele stații, motorina premium a depășit deja pragul de 9 lei pe litru, iar șoferii plătesc din ce în ce mai mult pentru un plin.

Motorina rămâne cel mai scump carburant

Scumpirile vin după mai multe majorări consecutive și sunt influențate de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

În prezent, motorina este cel mai scump carburant standard, menținându-se în majoritatea orașelor peste 8,5 lei pe litru. În unele benzinării, motorina premium ajunge chiar la 9,35 lei/litru.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România

Potrivit datelor din benzinării, centralizate de jurnaliștii de la , prețurile aproximative sunt:

București

Benzină standard: 8,16 – 8,22 lei/l

Motorină standard: 8,57 – 8,70 lei/l

Benzină premium: 8,70 – 9,10 lei/l

Motorină premium: 9,15 – 9,35 lei/l

GPL: 3,84 – 3,95 lei/l

Cluj-Napoca

Benzina standard: 8,19 – 8,26 lei/l

Motorina standard: 8,59 – 8,64 lei/l

Benzina premium: 8,88 – 9,05 lei/l

Motorina premium: 9,00 – 9,25 lei/l

GPL: 3,94 – 3,98 lei/l

Timișoara

Benzina standard: 8,17 – 8,24 lei/l

Motorina standard: 8,59 – 8,63 lei/l

Benzina premium: 8,85 – 9,02 lei/l

Motorina premium: 9,01 – 9,25 lei/l

GPL: 3,92 – 3,98 lei/l

Iași

Benzina standard: 8,18 – 8,26 lei/l

Motorina standard: 8,59 – 8,72 lei/l

Benzina premium: 8,78 – 9,04 lei/l

Motorina premium: 8,99 – 9,29 lei/l

GPL: 3,95 – 3,99 lei/l

Constanța

Benzina standard: 8,19 – 8,26 lei/l

Motorina standard: 8,58 – 8,71 lei/l

Benzina premium: 8,82 – 9,08 lei/l

Motorina premium: 9,00 – 9,30 lei/l

GPL: 3,82 – 3,98 lei/l

Posibil scenariu: carburant de 10 lei pe litru

Ministrul Energiei , a declarat că prețurile ar putea ajunge la 10 lei pe litru, dacă prețul petrolului depășește 110–120 de dolari pe baril. Autoritățile spun însă că încearcă să limiteze impactul acestor creșteri asupra populației.