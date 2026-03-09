B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Prețul carburanților a crescut din nou în România. Cât costă benzina și motorina pe 9 martie 2026 (GRAFICE)

Prețul carburanților a crescut din nou în România. Cât costă benzina și motorina pe 9 martie 2026 (GRAFICE)

Adrian A
09 mart. 2026, 11:12
Sursa foto: Captură Video - B1 TV
Cuprins
  1. Motorina rămâne cel mai scump carburant
  2. Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România
  3. Posibil scenariu: carburant de 10 lei pe litru

Prețurile carburanților au crescut din nou luni, 9 martie 2026, în marile orașe din România. În unele stații, motorina premium a depășit deja pragul de 9 lei pe litru, iar șoferii plătesc din ce în ce mai mult pentru un plin.

Motorina rămâne cel mai scump carburant

Scumpirile vin după mai multe majorări consecutive și sunt influențate de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

În prezent, motorina este cel mai scump carburant standard, menținându-se în majoritatea orașelor peste 8,5 lei pe litru. În unele benzinării, motorina premium ajunge chiar la 9,35 lei/litru.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe din România

Potrivit datelor din benzinării, centralizate de jurnaliștii de la Libertatea, prețurile aproximative sunt:

București

  • Benzină standard: 8,16 – 8,22 lei/l

  • Motorină standard: 8,57 – 8,70 lei/l

  • Benzină premium: 8,70 – 9,10 lei/l

  • Motorină premium: 9,15 – 9,35 lei/l

  • GPL: 3,84 – 3,95 lei/l

Cluj-Napoca

  • Benzina standard: 8,19 – 8,26 lei/l

  • Motorina standard: 8,59 – 8,64 lei/l

  • Benzina premium: 8,88 – 9,05 lei/l

  • Motorina premium: 9,00 – 9,25 lei/l

  • GPL: 3,94 – 3,98 lei/l

Timișoara

  • Benzina standard: 8,17 – 8,24 lei/l

  • Motorina standard: 8,59 – 8,63 lei/l

  • Benzina premium: 8,85 – 9,02 lei/l

  • Motorina premium: 9,01 – 9,25 lei/l

  • GPL: 3,92 – 3,98 lei/l

Iași

  • Benzina standard: 8,18 – 8,26 lei/l

  • Motorina standard: 8,59 – 8,72 lei/l

  • Benzina premium: 8,78 – 9,04 lei/l

  • Motorina premium: 8,99 – 9,29 lei/l

  • GPL: 3,95 – 3,99 lei/l

Constanța

  • Benzina standard: 8,19 – 8,26 lei/l

  • Motorina standard: 8,58 – 8,71 lei/l

  • Benzina premium: 8,82 – 9,08 lei/l

  • Motorina premium: 9,00 – 9,30 lei/l

  • GPL: 3,82 – 3,98 lei/l

Posibil scenariu: carburant de 10 lei pe litru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că prețurile ar putea ajunge la 10 lei pe litru, dacă prețul petrolului depășește 110–120 de dolari pe baril. Autoritățile spun însă că încearcă să limiteze impactul acestor creșteri asupra populației.

„Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre, este extrem de important acest lucru. Nimeni nu ştie, la nivel internaţional, cât timp va mai dura acest conflict sau dacă strategia preşedintelui SUA va avea succes atunci când vorbim despre strâmtoarea Ormuz, pentru că de acolo pleacă principalele blocade în momentul de faţă.
Nu poţi să intri cu o plafonare directă. Ca stat, ai pârghii legale foarte clare legat de ceea ce încasezi ca şi stat şi, din acest punct de vedere, luăm în calcul – e o decizie care nu ţine cont de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare, ci ţine cont de realitatea din teren – pentru o perioadă temporară, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz şi în Orientul Mijlociu, să acţionăm punctual, ţintit, pentru a reduce acest efect negativ”, a spus Ivan.
