B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei

Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei

Adrian Teampău
07 mart. 2026, 17:31
Ministrul Energiei îngrijorat de prețul carburanților. Pragul psihologic ce nu trebuie atins. Bogdan Ivan cere reducerea accizei
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Bogdan Ivan, îngrijorat de prețul carburanților
  2. Pragul psihologic pe care îl urmărește Ministerul Energiei
  3. Bogdan Ivan anunță intervenții în interesul consumatorilor

Bogdan Ivan se arată îngrijorat de evoluția prețului la benzină și motorină precizând că este important să nu atingă două cifre. El insistă asupra necesității reducerii accizelor.

Bogdan Ivan, îngrijorat de prețul carburanților

Este foarte important ca prețul carburanților de pe piața românească să nu atingă pragul psihologic de două cifre. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie. Potrivit spuselor sale, una dintre ipoteze are în vedere reducerea accizei la benzină și motorină. Practic, această taxă încasată de stat dublează prețurile la pompă.

„În timp ce discutăm, avem cel puţin cinci scenarii care sunt în lucru în momentul de faţă, inclusiv unul dintre scenarii este cel la care aţi făcut referire (reducerea accizei la motorină şi benzină – n.r.), totul în funcţie de dinamica războiului din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul.

Potrivit spuselor sale, prețul betrolului brut a crescut la bursele de profil astfel că este de așteptat ca și carburanții să se scumpească.

„Din nefericire, ultimele cotaţii bursiere, în această dimineaţă, ne arată niveluri record şi pentru preţul petrolului Brent, şi pentru tona de motorină, cotaţii record la nivel internaţional (…), lucru care, evident, impactează tot ce înseamnă preţuri în întreaga lume”, a explicat Ivan.

Pragul psihologic pe care îl urmărește Ministerul Energiei

Ministrul Bogdan Ivan a declarat că este foarte important, pentru piața românească să nu se ajungă la un preț de două cifre, adică peste 10 lei, la litrul de motorină și benzină. El a mai arătat că în acest moment nu poate fi anticipat sfârșitul războiului din Orientul Mijlociu. De asemenea, nimeni nu poate spune dacă strategia SUA de a deschide strâmtoarea Ormuz traficului naval va fi încununată de succes.

„Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre, este extrem de important acest lucru. Nimeni nu ştie, la nivel internaţional, cât timp va mai dura acest conflict sau dacă strategia preşedintelui SUA va avea succes atunci când vorbim despre strâmtoarea Ormuz, pentru că de acolo pleacă principalele blocade în momentul de faţă”, a spus Ivan.

Ministrul s-a arătat îngrijorat de situația transportatorilor și a agricultorilor. Aceste categorii economice sunt printre cele mai afectate de creșterea prețurilor la carburanți. Drept care, una dintre variantele de lucru are în vedere susținerea lor.

„Avem, în acelaşi timp, un alt scenariu pe care îl discutăm la nivel tehnic, doar pentru anumite categorii profesionale. În momentul de faţă, cei mai impactaţi de această creştere sunt transportatorii şi agricultorii, urmează o activitate intensă în domeniul agricol în această primăvară, pentru că se suprapun activităţile. Din punct de vedere al analizei, lucrăm pe cinci scenarii. Nu o să ies cu cifre exacte, nu o să ies cu aceste scenarii până când nu le-am decis foarte clar şi nu le-am fundamentat”, a mai spus ministrul.

Bogdan Ivan anunță intervenții în interesul consumatorilor

Ministrul Energiei a declarat că instituția pe care o conduce va lua în considerare orice intervenție în interesul consumatorilor români. El a spus că există pârghii care pot duce la menținerea prețului carburanților la un nivel acceptabil

„Nu poţi să intri cu o plafonare directă. Ca stat, ai pârghii legale foarte clare legat de ceea ce încasezi ca şi stat şi, din acest punct de vedere, luăm în calcul – e o decizie care nu ţine cont de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare, ci ţine cont de realitatea din teren – pentru o perioadă temporară, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz şi în Orientul Mijlociu, să acţionăm punctual, ţintit, pentru a reduce acest efect negativ”, a afirmat ministrul.

Ministrul Energiei susţine că deciziile privind scenariile analizate ar putea fi luate cel mai târziu la începutul săptămânii viitoare.

Tags:
Citește și...
Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
Politică
Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)
Politică
CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)
Lovitură pentru Dominic Fritz în dosarul ANI. Motivarea instanței: A acționat „cu știință” într-un conflict de interese
Politică
Lovitură pentru Dominic Fritz în dosarul ANI. Motivarea instanței: A acționat „cu știință” într-un conflict de interese
Sinecuriștii din administrația publică și-au găsit aliat. Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de 10%
Politică
Sinecuriștii din administrația publică și-au găsit aliat. Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de 10%
Avem sisteme Patriot, dar rămânem fără rachete. România stă la coadă după Ucraina și Israel. Nu suntem printre prioritățile SUA
Politică
Avem sisteme Patriot, dar rămânem fără rachete. România stă la coadă după Ucraina și Israel. Nu suntem printre prioritățile SUA
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe toate canalele. Șeful PSD a creat un sondaj online în care întreabă despre demiterea premierului
Politică
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe toate canalele. Șeful PSD a creat un sondaj online în care întreabă despre demiterea premierului
Ciprian Ciucu, blocat în continuare de consilierii PSD. Încă o ședință a CGMB a fost anulată din cauza lipsei de cvorum
Politică
Ciprian Ciucu, blocat în continuare de consilierii PSD. Încă o ședință a CGMB a fost anulată din cauza lipsei de cvorum
Întâlnire la nivel înalt între România și Statele Unite pe teme de securitate. Ce proiecte comune au fost prezentate de ministrul Predoiu
Politică
Întâlnire la nivel înalt între România și Statele Unite pe teme de securitate. Ce proiecte comune au fost prezentate de ministrul Predoiu
Ministerul Sănătății extinde rețeaua pentru pacienții cardiaci critici. Unde vor funcționa noile unități medicale din România
Politică
Ministerul Sănătății extinde rețeaua pentru pacienții cardiaci critici. Unde vor funcționa noile unități medicale din România
Analiza lui Nicușor Dan pe numirile la Parchete. Ce concluzie a tras președintele (VIDEO)
Politică
Analiza lui Nicușor Dan pe numirile la Parchete. Ce concluzie a tras președintele (VIDEO)
Ultima oră
17:50 - Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane
16:49 - India îi dă peste nas lui Donald Trump. Importurile de petrol rusesc continuă fără aprobarea SUA
16:28 - Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956
16:02 - Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont
15:28 - Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident în București. Cum s-a produs coliziunea
14:49 - Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)
13:39 - Descoperire arheologică spectaculoasă pe șantierul Spitalului Municipal Constanța. Ce vestigii din perioada romană au fost găsite (FOTO)
12:59 - Amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificările ANPC în unități alimentare. Ce probleme majore au găsit inspectorii (FOTO)
12:20 - Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii
11:22 - Ministerul Finanțelor anunță rezultate pozitive după evaluarea Moody’s. Cum influențează fondurile europene creșterea economică