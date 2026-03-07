Bogdan Ivan se arată îngrijorat de evoluția prețului la benzină și motorină precizând că este important să nu atingă două cifre. El insistă asupra necesității reducerii accizelor.

Bogdan Ivan, îngrijorat de prețul carburanților

Este foarte important ca de pe piața românească să nu atingă pragul psihologic de două cifre. , Bogdan Ivan, a dat asigurări că în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie. Potrivit spuselor sale, una dintre ipoteze are în vedere reducerea accizei la benzină și motorină. Practic, această taxă încasată de dublează prețurile la pompă.

„În timp ce discutăm, avem cel puţin cinci scenarii care sunt în lucru în momentul de faţă, inclusiv unul dintre scenarii este cel la care aţi făcut referire (reducerea accizei la motorină şi benzină – n.r.), totul în funcţie de dinamica războiului din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul.

Potrivit spuselor sale, prețul betrolului brut a crescut la bursele de profil astfel că este de așteptat ca și carburanții să se scumpească.

„Din nefericire, ultimele cotaţii bursiere, în această dimineaţă, ne arată niveluri record şi pentru preţul petrolului Brent, şi pentru tona de motorină, cotaţii record la nivel internaţional (…), lucru care, evident, impactează tot ce înseamnă preţuri în întreaga lume”, a explicat Ivan.

Pragul psihologic pe care îl urmărește Ministerul Energiei

Ministrul Bogdan Ivan a declarat că este foarte important, pentru piața românească să nu se ajungă la un preț de două cifre, adică peste 10 lei, la litrul de motorină și benzină. El a mai arătat că în acest moment nu poate fi anticipat sfârșitul războiului din . De asemenea, nimeni nu poate spune dacă strategia SUA de a deschide strâmtoarea Ormuz traficului naval va fi încununată de succes.

„Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre, este extrem de important acest lucru. Nimeni nu ştie, la nivel internaţional, cât timp va mai dura acest conflict sau dacă strategia preşedintelui SUA va avea succes atunci când vorbim despre strâmtoarea Ormuz, pentru că de acolo pleacă principalele blocade în momentul de faţă”, a spus Ivan.

Ministrul s-a arătat îngrijorat de situația transportatorilor și a agricultorilor. Aceste categorii economice sunt printre cele mai afectate de creșterea prețurilor la carburanți. Drept care, una dintre variantele de lucru are în vedere susținerea lor.

„Avem, în acelaşi timp, un alt scenariu pe care îl discutăm la nivel tehnic, doar pentru anumite categorii profesionale. În momentul de faţă, cei mai impactaţi de această creştere sunt transportatorii şi agricultorii, urmează o activitate intensă în domeniul agricol în această primăvară, pentru că se suprapun activităţile. Din punct de vedere al analizei, lucrăm pe cinci scenarii. Nu o să ies cu cifre exacte, nu o să ies cu aceste scenarii până când nu le-am decis foarte clar şi nu le-am fundamentat”, a mai spus ministrul.

Bogdan Ivan anunță intervenții în interesul consumatorilor

Ministrul Energiei a declarat că instituția pe care o conduce va lua în considerare orice intervenție în interesul consumatorilor români. El a spus că există pârghii care pot duce la menținerea prețului carburanților la un nivel acceptabil

„Nu poţi să intri cu o plafonare directă. Ca stat, ai pârghii legale foarte clare legat de ceea ce încasezi ca şi stat şi, din acest punct de vedere, luăm în calcul – e o decizie care nu ţine cont de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare, ci ţine cont de realitatea din teren – pentru o perioadă temporară, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz şi în Orientul Mijlociu, să acţionăm punctual, ţintit, pentru a reduce acest efect negativ”, a afirmat ministrul.

Ministrul Energiei susţine că deciziile privind scenariile analizate ar putea fi luate cel mai târziu la începutul săptămânii viitoare.