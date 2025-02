Prețul mieilor este în creștere. Medic veterinar: ”Țările din Regatul Arabiei Saudite au spus că au nevoie de 15 milioane de berbecuți pe an”

Crescătorii de ovine se pot bucura de o creștere a prețului la carnea de miel, comparativ cu anul trecut, în sectorul zootehnic, singurele specii unde România ”stă bine” atât la producție internă cât și la export este carnea de miel.

Prețul mieilor în acest an este mai mare decât cel de anul trecut

Medicul veterinar, Mihai Voloșeniuc, a subliniat că pentru sectorul de creștere a ovinelor cererea este imensă iar prețul pentru miei este mai mare în acest an comparativ cu 2024.

„Singurele specii la care stăm foarte bine sunt pasăre, unde producem mai mult decât necesarul și chiar exportăm, și ovinele, unde stăm foarte bine, dar din nou și aici sectorul este foarte greu încercat. Și spun că este încercat din cauza Pestei Micilor Rumegătoare.

Dar aici cererea este imensă pe această piață, prețul la miel în acest an este mai mare decât cel de anul trecut, ceea ce înseamnă că este o cerere puternică din partea țărilor arabe.

Numai țările din Regatul Arabiei Saudite au spus că au nevoie de 15 milioane de berbecuți pe an. Nu avem de unde să dăm atâta, deși capacitate ar exista dacă am tura motoarele la maximum, în câțiva ani am putea face asta. Este o specie care are viitor”, a spus medicul veterinar, citat de .