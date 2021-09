Prețurile locuințelor din România ar putea crește către cele din UE. Liderul patronatelor din construcții anunță noi scumpiri pe piața imobiliară

Prețurile locuințelor din România se vor majora către prețurile celor din alte țări ale Uniunii Europene și vor scădea doar dacă apare o criză economică dură, a declarat Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), potrivit Agerpres.

Prețurile locuințelor din România ar putea crește către cele din UE, spune liderul patronatelor din construcții

„În condiţii normale, în condiţiile în care nu vom avea o criză, dacă ne vom reveni din punct de vedere economic, este evident că preţurile apartamentelor vor tinde spre preţurile din Uniunea Europeană. Diferenţa dintre noi şi ei este de la simplu la dublu, cum şi în construcţii, ceea ce se construieşte în România, să zicem la nivel de apartamente, în momentul de faţă 600 de euro pe metru pătrat, în Polonia se construieşte cu 1.000-1.200 de euro. Nu mai vorbim în ţările din Vest, unde se construieşte cu peste 2.000-2.500 de euro. Aceleaşi apartamente se vând în România cu 1.000-1.200 (de euro pe metru pătrat construit, n.r.). Acolo (în Polonia, n.r.) se vând cu peste 2.000, iar în Vest se vând cu undeva la 5.000 de euro pe metru pătrat. Deci în direcţia asta ne ducem”, a afirmat Cristian Erbașu, marți, la finalul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Naţionale a Constructorului.

În România, spune președintele FPSC, prețul de construire este încă mic.

„Nu va mai rămâne mult timp la acest nivel, iar taxele pe proprietate sunt încă reduse faţă de ţările din Vest. Sper ca şi noi, aşa cum au făcut-o ţările dezvoltate economic, să găsim soluţie la nivel politic, oamenii implicaţi politic să înţeleagă că munca trebuie mult mai puţin impozitată, iar dacă trebuie să impozităm, să impozităm alte lucruri. Ştim bine că avem multe zone unde suntem mult sub impozitele aplicate de ţările din Vest”, a adăugat Cristian Erbașu.

El a explicat că prețul locuinelor se va reduce doar dacă apare o criză economică dură.

„Nu este o veste bună, din păcate, pe care o dau celor care doresc să cumpere: dacă se gândesc că se vor ieftini apartamentele, acest lucru se va întâmpla doar dacă vom intra într-o criză foarte mare. Şi nu cred că cineva şi-ar dori să intrăm într-o criză, pentru că, chiar dacă se ieftinesc apartamentele, nu toţi vor avea posibilitatea să le cumpere, chiar ieftine fiind”, consideră Erbașu.

Datele publicate de Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că în august au fost vândute 62.137 de imobile la nivelul întregii țări, cu 2.811 mai multe comparativ cu iulie, transmite Adevărul.

În august 2021, cele mai multe imobile au fost vândute în București (10.412), iar cele mai puține în Călărași (212).

O analiză realizată de Imobiliare.ro arată că prețurile apartamentelor disponibile spre vânzare în Capitală s-au majorat, per ansamblu, cu 2% pe parcursul lunii august, ajungând de la o medie de 1.538 de euro per metru pătrat util la 1.569 de euro per metru pătrat.