Prima zi de plată cu cardul de energie, începută cu probleme / Angajații Poștei Române nu știu să folosească scannerele. Marcel Boloș: „Sunt lucruri inerente oricărui început de drum”

Beneficiarii cardurilor de energie au putut să facă primele plăți ale facturilor începând de luni, 20 februarie. Românii se declară nemulțumiți de suma pe care o primesc, întrucât trebuie să scoată bani mulți din buzunar pentru a achita facturile la gaze, energie electrică sau întreținere.

Prima zi de plată a facturilor cu cardul de energie, întâmpinată de probleme generate de noile scannere

Plata facturilor cu cardul de energie a fost întâmpinată de câteva probleme în ceea ce privește noile scannere ale Poștei Române. Mulți dintre angajați spun că nu știu cum să le folosească.

Această operațiune a început cu stângul, după ce poștașii nu au primit 7.000 de scannere care ar fi trebuit să ajungă în aceste zile.

„Sunt lucruri inerente oricărui început de drum, pentru că, într-adevăr, spre exemplu, facturile mai vechi, noi am spus că inclusiv cele din luna septembrie 2022 pot să fie primite pentru decontare”, a spus Marcel Boloș, ministrul investițiilor și Proiectelor Europene, pentru .

Marcel Boloș, despre cardurile de energie: „Pot fi plătite facturi și din septembrie 2022”

„Aceste lucruri se vor regla în timp și spun încă o dată, că pot să fie inclusiv facturi și datorii restante plătite de la furnizorii de energie cu luna septembrie 2022.

Iar în ceea ce privește utilizarea cititoarelor optice, situația este în felul următor: ele sunt ajunsă în țară, însă am prins anul chinezesc, ele sunt aduse din China și ne-a încurcat rău.

Sunt două săptămâni în care nimeni nu lucrează acolo și fabrica a fost închisă, dar ele sunt ajunse în țară și vor fi distribuite în această săptămână către toți poștașii din mediul rural.

Până atunci, noi am pus la dispoziție dovada serviciilor de mandat poștal, care poate fi completată de mână. Deci sub nicio formă nu am încurcat mecanismul, pentru ca să nu se poate face plățile.

Până la această oră, peste 3000 de beneficiari deja au făcut plăți, iar valoarea este de peste 1,5 milioane lei decontată astăzi la facturile de energie, am spus peste 3000 de plăți.

Pentru plata facturii, se face planificare, inclusiv la call-center și prin intermediul poștașului se poate planifica direct cu beneficiarul nostru aceste tipuri de decontări, de plăți din ajutorul de încălzire.

Din această perspectivă, suntem deschiși ca să găsim orice formă convenabilă pentru beneficiar, să-și poată achita facturile”, a mai spus el, potrivit sursei citate.

Cum se pot plăti facturile cu cardul de energie

Pentru a plăti facturile cu cardul de energie, beneficiarii au trei modalități: cu ajutorul poștașului, la oficiul poștal sau online pe site-ul Poștei Române.

1. La orice subunitate a Poștei Române sau la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.

2. Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).

3. Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.