Prognoză Comisia Europeană: Prețurile cerealelor vor rămâne deosebit de ridicate în acest an și în 2023

Ucraina a reprezentat 10% din comerțul mondial cu grâu și porumb la nivel mondial și peste o treime din comerțul mondial cu ulei de floarea-soarelui anul trecut.

Totodată, embargourile adăugate Rusiei au impact direct asupra pieței. Rusia și Ucraina deține peste 50% din producția mondială de semințe de floarea-soarelui și peste 70-80% din comerțul cu ulei de floarea-soarelui.

„Importurile reduse de porumb, grâu, ulei și făină de rapiță și floarea-soarelui din Ucraina vor avea totuși un impact, în special asupra prețurilor la furaje și pentru industria de prelucrare a alimentelor din UE”, atrag atenția analiștii Comisiei, în ultima lor prognoză.

„Se așteaptă ca prețurile interne ale cerealelor care au crescut în ultimele săptămâni pentru toate cerealele principale (grâu, porumb, orz) să rămână deosebit de ridicate în acest an și în 2023. Deoarece grâul de iarnă și cea mai mare parte a grâului de primăvară erau deja semănate în UE atunci când a izbucnit războiul, se preconizează că suprafața de producție de grâu pentru recolta din 2022 (anul de comercializare 2022/23) va crește doar cu 1% față de anul precedent. Cu toate acestea, se preconizează că alte culturi, în special porumbul, își vor crește producția datorită efectului combinat al prețurilor ridicate și al creșterii suprafețelor utilizabile”.

Conform prognozei din partea Comisiei Europene, luându-se în calcul o evoluție medie a vremii pe timp de primăvară și vară, ar putea ajunge la aproximativ 300 milioane de tone, cu 1,5% mai mare față de anul precedent.

Se estimează că producția de grâu moale va ajunge la 131,3 milioane de tone, cea de orz la aproximativ 54 milioane de tone și cea de porumb la 74 milioane de tone, având în vedere creșterea suprafeței cultivate la grâul de iarnă (plus 1% până la 20,7 milioane de hectare), orzul de iarnă ( plus 1%, până la 4,8 milioane de hectare), secară (plus 2,9%) și porumb.

Chiar și așa, se preconizează că suprafețele de grâu dur și triticale vor scădea cu aproximativ 4%, ajungând la 2,1 și, respectiv, 2,5 milioane de hectare.