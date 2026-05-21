Acasa » Externe » Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel

Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel

Adrian Teampău
21 mai 2026, 13:35
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Donald Trump se confruntă cu o scădere fără precedent a popularității în Statele Unite, la doar un an de la preluarea mandatului. În această situație, el spune că ar putea candida la funcția de premier al Israelului

Donald Trump crede că israelienii îl venerează

Confruntat cu scăderea popularității în SUA, Donald Trump sugerează că ar putea candida în Israel, pentru funcția de prim-ministru. El spune că popularitatea sa în țara din Orientul Mijlociu este de „99%”. El nu a dat detalii despre sondajul pe care se bazează atunci când face astfel de afirmații. Dacă afirmațiile sale s-ar confirma, ar fi o diferență uriașă raportat la ratele sale de aprobare din SUA.

„În acest moment sunt la 99% în Israel, aș putea candida la funcția de prim-ministru. Așa că poate, după ce fac asta, voi merge în Israel și voi candida la funcția de prim-ministru. Am avut un sondaj în această dimineață, sunt 99%”, a declarat el.

El a făcut aceste comentarii în timp ce răspundea la o serie de întrebări referitoare la război și la relația sa cu actualul prim-ministru israelian Benjamin Netanyahu. Trump a atins un minim de popularitate, în acest al doilea mandat, pe fondul creșterii costurilor și al conflictului nepopular din Orientul Mijlociu.

Indiferent de aparenta sa popularitate în Israel, războiul a aprobarea sa generală în SUA este de doar 39%, potrivit unui nou sondaj realizat de Fox News. Un procent de 61% dintre americanii chestionați și-au exprimat dezaprobarea față de activitatea sa ca președinte. Dezaprobarea față de războiul din Iran a crescut la 60% în mai, de la 55% în aprilie.

Americanii sunt nemulțumiți de războiul din Iran

Doar 24% dintre respondenți au spus că aprobă munca pe care o face Donald Trump și că ține problemele sub control. Procentul este în scădere, raportat la luna ianuarie, când 35% credeau acest lucru. În cel mai recent sondaj, 96% dintre cei care se autointitulează democrați și-au exprimat dezaprobarea, față de politicile administrației Trump. La fel s-au pronuțat și 85% dintre independenți, ba chiar și 51% dintre republicani.

Sondajul Fox vine la o săptămână după ce Departamentul Muncii a dezvăluit că inflația angro a atins cel mai înalt nivel de la perioada imediat post-pandemică din 2022. Indicele prețurilor de producție s-au dublat într-o singură lună, din martie până în aprilie, ajungând la 1,4%. Per total, Trump a obținut doar 29% aprobare pentru activitatea sa în domeniul economiei. 71% dintre cei chestionați și-au exprimat dezaprobarea.

77% dintre persoanele care au participat la sondaj consideră economia SUA într-o stare proastă, în creștere față de 73% în aprilie. Majoritatea americanilor, 58%, consideră creșterea costului vieții principala lor preocupare economică. În luna februarie procentul acestora era de 50%. Alți 51% au spus că finanțele personale ale familiei lor sunt mai proaste decât acum doi ani, sub Biden.

Donald Trump se îndreaptă spre un eșec

După ce s-a întors întors la Casa Albă în 2024 cu promisiunea de a reduce costul vieții, Donald Trump a introdus o serie de politici care au agravat problemele cu care se confruntă americanii.

Măsurile de represiune împotriva migranților au îngreunat viața producătorilor autohtoni. Programul său de tarife reciproce cu intermitențe a dus la creșterea costului bunurilor de consum. Ultima problemă, războiul din Iran, a dus la creșterea prețurilor la benzină la pompă.

Cu toate acestea, el continuă să insiste că situați este bună, chiar dacă se confruntă cu reacții negative.

„Nu mă gândesc la situația financiară americană – nu mă gândesc la nimeni. Mă gândesc la un singur lucru: nu putem permite Iranului să aibă o armă nucleară”, a declarat el reporterilor.

