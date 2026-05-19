Curieratul românesc, sub presiunea așteptărilor. Ce vor clienții în 2026

Piața de e-commerce din România a explodat în ultimii ani, iar odată cu ea și exigențele cumpărătorilor. Dacă acum câțiva ani era suficient ca un colet să ajungă „în câteva zile”, astăzi clientul român vrea să știe exact unde este pachetul său, când ajunge și ce opțiuni are dacă nu este acasă. Firmele de curierat se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a ține pasul cu aceste așteptări.

Boom-ul comenzilor online, o realitate care nu mai surprinde pe nimeni

România a înregistrat în ultimii ani o creștere constantă a volumului de comenzi online. Pandemia a accelerat masiv adoptarea comerțului electronic, iar obișnuința de a comanda de acasă a rămas. Potrivit datelor din industrie, milioane de colete sunt procesate lunar de firmele de curierat din țară, iar numărul continuă să crească.

Ceea ce s-a schimbat, însă, nu este doar cantitatea, ci și calitatea așteptată a serviciului. Românul care comanda online în 2019 era mulțumit dacă coletul ajungea în 3-5 zile lucrătoare. Românul din 2026 vrea livrare în 24 de ore, notificare SMS cu o oră înainte, posibilitatea de a reprograma livrarea și, ideal, o fereastră orară precisă.

Ce vor, de fapt, clienții în 2026?

Specialiștii în logistică și comportamentul consumatorului identifică mai multe tendințe clare care definesc așteptările actuale.

Transparență în timp real. Tracking-ul a devenit o condiție de bază, nu un bonus. Clienții vor să vadă în timp real unde se află coletul lor, nu o actualizare generică din două în două zile, ci informații precise despre statusul livrării. Aplicațiile mobile ale firmelor de curierat sunt acum evaluate și în funcție de calitatea experienței de urmărire a comenzii.

Flexibilitate la livrare. Stilul de viață al românilor s-a schimbat. Mulți lucrează în sistem hibrid sau de acasă, dar programele variază. Clientul modern nu vrea să fie nevoit să stea acasă toată ziua așteptând un curier. El vrea să poată alege o fereastră orară, să redirecționeze coletul către un alt punct de ridicare sau să amâne livrarea cu un simplu click.

Opțiuni multiple de ridicare. Rețelele de lockere și punctele de ridicare (PUDO, Pick Up Drop Off) au câștigat rapid popularitate. Tot mai mulți clienți preferă să ridice coletul de la un locker din apropierea casei sau de la magazinul din colț, mai ales atunci când nu sunt siguri că vor fi acasă la momentul livrării.

Comunicare proactivă. Nimeni nu vrea să afle că livrarea a eșuat abia când vede un bilet pe ușă. Clienții se așteaptă ca firma de curierat să îi contacteze în avans, prin SMS, e-mail sau aplicație și să le ofere soluții, nu simple notificări de eșec.

Livrări sustenabile. Un segment în creștere al consumatorilor, în special al celor tineri, acordă atenție și impactului de mediu. Livrările cu vehicule electrice, ambalajele reutilizabile și consolidarea coletelor pentru a reduce numărul de drumuri sunt aspecte care încep să conteze în decizia de cumpărare.

Presiunea se mută și asupra magazinelor online

Această schimbare de așteptări nu apasă doar pe umerii curierilor. Magazinele online sunt primele care primesc reclamațiile când o livrare întârzie sau eșuează, chiar dacă vina aparține firmei. De aceea, tot mai mulți antreprenori din e-commerce acordă o atenție sporită alegerii partenerului logistic.

Problema pentru comercianții mici și mijlocii este că nu au întotdeauna puterea de negociere a . Ei lucrează adesea cu un singur curier, fără posibilitatea de a comuta rapid atunci când apar probleme. În acest context, soluțiile de tip agregator devin tot mai relevante. Platforme precum Shipo permit expeditorilor să acceseze dintr-un singur loc, oferind flexibilitate fără a necesita contracte separate cu fiecare operator.

Ce fac firmele de curierat pentru a ține pasul?

Marii operatori de pe piața românească au înțeles că simplul transport al coletului nu mai este suficient. Investițiile recente vizează în special digitalizarea: aplicații mai intuitive, sisteme de notificare mai precise și extinderea rețelelor de lockere în orașele mici și mijlocii.

Se vorbește tot mai mult și despre utilizarea inteligenței artificiale în optimizarea rutelor de livrare, ceea ce ar putea reduce atât costurile, cât și durata efectivă a transportului.

Curierul nu mai este doar un transportator

Dacă în trecut rolul unei firme de livrare era simplu, să preia pachetul și să îl ducă la destinație, astăzi lucrurile sunt mult mai nuanțate. În ochii clientului final, persoana care face livrarea devine o extensie a brandului de la care acesta a cumpărat. O livrare ratată, o interacțiune neplăcută sau lipsa unei notificări poate transforma o experiență de cumpărare bună într-una negativă, cu recenzii slabe și clienți pierduți.

Piața românească de profil se află într-un punct de schimbare. Companiile care vor investi în tehnologie, transparență și flexibilitate vor câștiga încrederea unui consumator tot mai exigent. Cele care vor rămâne la modelul clasic riscă să piardă teren rapid într-o industrie aflată într-o transformare accelerată.