B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Uniunea Europeană a ajuns la un consens pe acordul comercial cu Statele Unite. Documentul va fi ratificat de Parlamentul European

Uniunea Europeană a ajuns la un consens pe acordul comercial cu Statele Unite. Documentul va fi ratificat de Parlamentul European

Adrian Teampău
20 mai 2026, 08:27
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Uniunea Europeană a ajuns la un consens pe acordul comercial cu Statele Unite. Documentul va fi ratificat de Parlamentul European
Foto: Hepta - Nicolas Economou/NurPhoto via ZUMA Press
Cuprins
  1. Conses în Uniunea Europeană pe acordul comercial cu SUA
  2. Parlamentul European nu are încredere în Trump
  3. Statele din Uniunea Europeană vor un acord rapid

Uniunea Europeană este pe cale să ajungă la un compromis privind acordul comercial negociat cu administrația Trump. Parlamentul și Consiliul European au ajuns la un acord provizoriu pentru punerea în aplicare înțelegerii. 

Conses în Uniunea Europeană pe acordul comercial cu SUA

Donald Trump a ameninţat blocul comunitar cu noi taxe vamale, dacă nu se va ajunge la un consens și la ratificarea acestui acord înainte de 4 iulie. În acest context, eurodeputaţii şi statele membre din Uniunea Europeană au ajuns la o înțelegere provizorie pentru punerea în aplicare a documentului semnat vara trecută cu Statele Unite. Anunțul a fost făcut de preşedinţia cipriotă a UE.

„Consiliul şi Parlamentul au ajuns la un acord privind punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la taxele vamale din declaraţia comună”, a transmis preşedinţia într-un comunicat.

Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene s-au întâlnit marți seară la Strasbourg pentru a încerca să finalizeze pactul comercial convenit la Turnberry, în Scoția, la complexul de golf al lui Trump, scrie Politico. Miza este relația comercială dintre SUA și UE, estimată la aproximativ 1.700 de miliarde de euro, aproape 30% din comerțul mondial.

Principalul punct de dispută legat de pârghiile prin care UE poate împiedica Washingtonul să schimbe regulile jocului după semnarea acordului.

Parlamentul European nu are încredere în Trump

Negociatorii au avut drept misiune evitarea unei respingeri a acordului în plenul Parlamentului European. Votul este programat în perioada 15-18 iunie. La Bruxelles sunt temeri că administrația Trump ar putea escalada conflictul comercial după luna iulie, când expiră taxa globală interimară de 10% introdusă după decizia Curții Supreme din februarie.

Comisia Europeană s-a angajat să elimine taxele vamale pentru produse industriale și pentru o parte dintre produsele agricole din SUA. În schimb, europenii vor ca administrația americană să limiteze la 15% taxele aplicate majorității exporturilor europene.

Social-democrații, liberalii și Verzii din Parlamentul European au solicitat ca acordul să intre în vigoare doar după ce SUA reduc taxele pentru oțelul și aluminiul din Uniunea Europenă la 15%. Nivelurile actuale ajung până la 50%. Totodată, europarlamentarii vor să introducă o clauză de expirare. Astfel, acordul ar urma să înceteze automat în martie 2028, cu zece luni înainte ca Donald Trump să își încheie mandatul

Partidul Popular European și grupurile conservatoare au acceptat cu reticență o parte dintre cerinței. Statele membre consideră că se merge prea departe, iar acest lucru provoacă incertitudine pentru exportatorii europeni. Comisia Europeană a propus un compromis prin care ar putea suspenda concesiile tarifare acordate SUA dacă Washingtonul nu reduce taxele pentru oțelul și aluminiul european până la finalul anului,

Statele din Uniunea Europeană vor un acord rapid

Poziția Parlamentului European intră însă în conflict cu cea a Comisiei Europene și a mai multor guverne din Uniunea Europeană. Germania, în special, cere aprobarea rapidă a acordului și cu cât mai puține condiții suplimentare.

Capitalele europene se tem că o întârziere sau introducerea unor clauze prea dure ar putea provoca represalii din partea Washingtonului.

De altfel, tensiunile au crescut după ce Trump a amenințat că va introduce taxe de 25% pentru automobilele europene dacă nu se ajunge la un compromis până la 4 iulie.

Tags:
Citește și...
Dialog româno-elen privind investițiile și cooperarea economică bilaterală
Economic
Dialog româno-elen privind investițiile și cooperarea economică bilaterală
Curieratul românesc, sub presiunea așteptărilor. Ce vor clienții în 2026
Economic
Curieratul românesc, sub presiunea așteptărilor. Ce vor clienții în 2026
Angajații din sistemul fiscal amenință cu proteste și grevă după noua lege a salarizării. Ce revendicări au sindicaliștii
Economic
Angajații din sistemul fiscal amenință cu proteste și grevă după noua lege a salarizării. Ce revendicări au sindicaliștii
Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
Economic
Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
Mugur Isărescu, avertisment pentru România: „Va crește inflația până în iulie. Avem nevoie de o stabilitate guvernamentală” (VIDEO)
Economic
Mugur Isărescu, avertisment pentru România: „Va crește inflația până în iulie. Avem nevoie de o stabilitate guvernamentală” (VIDEO)
Bani de la stat pentru fermieri. Crescătorii de animale au primit 15,68 milioane lei prin APIA
Economic
Bani de la stat pentru fermieri. Crescătorii de animale au primit 15,68 milioane lei prin APIA
UE alocă 200 milioane de euro din rezerve pentru criza îngrășămintelor și fermierii anunță protest
Economic
UE alocă 200 milioane de euro din rezerve pentru criza îngrășămintelor și fermierii anunță protest
România, sub lupa agențiilor de rating. Deficitul scade, dar testul real abia urmează în evaluarea financiară a țării
Economic
România, sub lupa agențiilor de rating. Deficitul scade, dar testul real abia urmează în evaluarea financiară a țării
Războiul din Iran lovește economia globală. Costurile depășesc 25 miliarde de dolari, iar efectele se simt indirect până în Europa de Est
Economic
Războiul din Iran lovește economia globală. Costurile depășesc 25 miliarde de dolari, iar efectele se simt indirect până în Europa de Est
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: „Am corectat o problemă reală”
Economic
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: „Am corectat o problemă reală”
Ultima oră
11:10 - NATO confirmă reducerea trupelor americane din Europa. În cât timp vor pleca americanii
11:04 - „Brânză de oaie” doar pe etichetă. Analizele au descoperit până la 85% lapte de vacă în produsele vândute ca autentice
11:03 - Vânzările auto electrice au explodat în Europa. Influența războiului din Orientul Mijlociu
10:56 - Vremea se schimbă radical în România: ANM a emis două Coduri galbene. Zonele cele mai afectate
10:34 - România are o nouă „Via Transilvanica”.Traseul cultural care își propune să schimbe turismul în Dobrogea
10:30 - Desoperire șocantă. A fost găsit mort într-un apartament din Cluj. Ce au anunțat autoritățile
10:24 - SONDAJ: Aproape jumătate dintre români sunt nemulțumiți de prestațiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan (GRAFICE)
10:11 - Moment uriaș pentru Gigi Becali! Când va fi sfințită biserica de milioane de euro construită în Pipera
09:57 - Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii
09:57 - Decizie neașteptată. Pe cine a mai chemat Nicușor Dan la consultările pentru noul guvern