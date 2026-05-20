Uniunea Europeană este pe cale să ajungă la un compromis privind negociat cu administrația Trump. Parlamentul și Consiliul European au ajuns la un acord provizoriu pentru punerea în aplicare înțelegerii.

Conses în Uniunea Europeană pe acordul comercial cu SUA

a ameninţat blocul comunitar cu noi taxe vamale, dacă nu se va ajunge la un consens și la ratificarea acestui acord înainte de 4 iulie. În acest context, eurodeputaţii şi statele membre din Uniunea Europeană au ajuns la o înțelegere provizorie pentru punerea în aplicare a documentului semnat vara trecută cu Statele Unite. Anunțul a fost făcut de preşedinţia cipriotă a UE.

„Consiliul şi Parlamentul au ajuns la un acord privind punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la taxele vamale din declaraţia comună”, a transmis preşedinţia într-un comunicat.

Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene s-au întâlnit marți seară la Strasbourg pentru a încerca să finalizeze pactul comercial convenit la Turnberry, în Scoția, la complexul de golf al lui Trump, scrie Politico. Miza este relația comercială dintre SUA și UE, estimată la aproximativ 1.700 de miliarde de euro, aproape 30% din comerțul mondial.

Principalul punct de dispută legat de pârghiile prin care UE poate împiedica Washingtonul să schimbe regulile jocului după semnarea acordului.

Parlamentul European nu are încredere în Trump

Negociatorii au avut drept misiune evitarea unei respingeri a acordului în plenul . Votul este programat în perioada 15-18 iunie. La Bruxelles sunt temeri că administrația Trump ar putea escalada conflictul comercial după luna iulie, când expiră taxa globală interimară de 10% introdusă după decizia Curții Supreme din februarie.

Comisia Europeană s-a angajat să elimine taxele vamale pentru produse industriale și pentru o parte dintre produsele agricole din . În schimb, europenii vor ca administrația americană să limiteze la 15% taxele aplicate majorității exporturilor europene.

Social-democrații, liberalii și Verzii din Parlamentul European au solicitat ca acordul să intre în vigoare doar după ce SUA reduc taxele pentru oțelul și aluminiul din Uniunea Europenă la 15%. Nivelurile actuale ajung până la 50%. Totodată, europarlamentarii vor să introducă o clauză de expirare. Astfel, acordul ar urma să înceteze automat în martie 2028, cu zece luni înainte ca Donald Trump să își încheie mandatul

Partidul Popular European și grupurile conservatoare au acceptat cu reticență o parte dintre cerinței. Statele membre consideră că se merge prea departe, iar acest lucru provoacă incertitudine pentru exportatorii europeni. Comisia Europeană a propus un compromis prin care ar putea suspenda concesiile tarifare acordate SUA dacă Washingtonul nu reduce taxele pentru oțelul și aluminiul european până la finalul anului,

Statele din Uniunea Europeană vor un acord rapid

Poziția Parlamentului European intră însă în conflict cu cea a Comisiei Europene și a mai multor guverne din Uniunea Europeană. Germania, în special, cere aprobarea rapidă a acordului și cu cât mai puține condiții suplimentare.

Capitalele europene se tem că o întârziere sau introducerea unor clauze prea dure ar putea provoca represalii din partea Washingtonului.

De altfel, tensiunile au crescut după ce Trump a amenințat că va introduce taxe de 25% pentru automobilele europene dacă nu se ajunge la un compromis până la 4 iulie.