ROBOR la 6,49%, cea mai mică valoare în ultimul an: Ce se întâmplă cu ratele?

raportate la ROBOR au scăzut la 6,49%, cea mai mică valoare din ultimul an. ROBOR a depășit 8% anul trecut. IRCC a scăzut la 5,94% în iulie, pentru prima dată după 18 luni de creștere. Reducerile au avut un impact minor asupra ratelor creditelor.

Ratele dobânzilor variabile în lei au scăzut

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea costului creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o scădere marți, ajungând la 6,50% pe an față de 6,52% pe an în ședința precedentă. Aceste informații sunt conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era de 3,02% pe an, în timp ce la începutul acestui an a crescut la 7,56% pe an.

, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o scădere la 6,59% față de nivelul anterior de 6,61% pe an. Totodată, ROBOR la 12 luni a înregistrat o scădere la 6,77% față de 6,80% pe an.

Modificări semnificative ale ratei dobânzii trimestriale IRCC în 2023

Începând cu luna mai 2019, a fost implementată Ordonanța de Urgență 19/2019, care introduce o nouă metodă de calcul a ratei dobânzii pentru creditele în lei cu dobândă variabilă destinate consumatorilor. Această ordonanță a stabilit un indice de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) care este calculat trimestrial, exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, scrie .

Potrivit reglementărilor OUG 19/2019, IRCC-ul pentru trimestrul I al anului 2023 a fost stabilit la 5,94% pe an. Acesta reprezintă media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din acest trimestru. Este important de menționat că această valoare a scăzut față de indicele din trimestrul anterior, care a fost de 5,98%.