Rata la bancă a ajuns ca împrumutul lui Nuțu Cămătaru. „Unde sunt instituțiile statului care ar trebui să ne protejeze”

Chiar dacă inflația scade, deoarece Consiliul de Administrație al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. Economiștii spun că dobânda se va menține la acest nivel până la jumătatea anului viitor.

Cei care au de suferit sunt românii care acum sunt nevoiți să scoată din buzunar sume uriașe pentru a-și , potrivit România Tv.

Români disperați de ratele tot mai mari

Ei sunt revoltați și spun că dacă ratele vor continua să crească, vor ajunge să nu le mai poată achita.

Spre exemplu, un bărbat care în anul 20211 a luat un credit ipotecar pe 30 de ani și în ultimii 11 ani a plătit o rată lunară de 267 de euro, din iunie până în prezent, suma a crescut și va trebui să achite 397 de euro pe lună. Individul este nemulțumit de situația în care se află și se întreabă unde sunt intituțiile statului care ar trebui să protejeze interesele.

„Eu am un credit ipotecar, din 2011 și până în 2022 am plătit o rată de 267 de euro. Din iunie 2022 plătesc 350 de euro și am ajuns luna aceasta la 397 de euro, sunt 130 de euro în plus. Cine câștigă acești bani? De ce această povară pe umerii românilor? Unde sunt instituțiile statului care ar trebui să ne protejeze?(…) Nu o să pot nici eu să îi plătesc la un moment dat și ce o să se întâmple? Mai am încă 15 ani de plată”, a declarat bărbatul.

Un alt român, a luat în urmă cu câțiva ani un credit pentru care plătea 1.500 de lei pe lună, dar acum trebuie să mai scoată din buzunar 800 de lei în plus. El a spus că nimeni nu i-a explicat de ce trebuie să plătească această sumă de bani.

„Au crescut foarte mult și chiar nejustificat. De la o rată de 1.500 de lei am ajuns să plătesc 2.000 și cu aproape 800 de lei în plus. Nimeni nu îți explică de ce o asemenea creștere. Nu cred că cineva își mai permite să mai facă credite, nu cred că cineva mai riscă să mai facă credit mai ales că vorbim de credit imobiliar pe o perioadă mai lungă de timp”, a spus bucureșteanul.