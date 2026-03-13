B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » România „grânarul Europei”, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar… nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului

România „grânarul Europei”, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar… nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului

Adrian A
13 mart. 2026, 14:00
România grânarul Europei, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar... nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului
Sursă foto: Dreamstime
Cuprins
  1. Colaps în agricultură. Fermierii rămân fără îngrășăminte
  2. Azomureș, lăsat să intre în criză
  3. Problema gazelor naturale — un factor decisiv

România, adesea prezentată ca un potențial „grânar al Europei”, se confruntă cu o problemă strategică majoră: lipsa îngrășămintelor esențiale. Iar Azomureș, principala sursă internă de îngrășăminte, a fost lăsată să intre în criză.

Colaps în agricultură. Fermierii rămân fără îngrășăminte

Agricultura românească riscă să intre într-un sezon dificil, din cauza lipsei îngrășămintelor esențiale pentru culturile agricole. Fermierii, care își planifică deciziile cu luni înainte de recoltă, se confruntă acum cu incertitudinea aprovizionării, în timp ce prețurile pot crește brusc și neașteptat.

Predictibilitatea este cheia pentru agricultura de succes. Alegerea culturilor, calculul costurilor și estimarea producției depind de accesul la îngrășăminte. În contextul unei piețe volatile, deciziile luate la începutul sezonului devin riscante.

Pe scurt, plantele agricole nu cresc la fel fără fertilizare adecvată, iar îngrășămintele sunt pentru agricultură ceea ce combustibilul este pentru transport — un input fără de care randamentele scad semnificativ.

Azomureș, lăsat să intre în criză

Există doar câteva capacități de producție de îngrășăminte în România, iar cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, Azomureș, a declanșat procedura de concedieri colective și a anunțat conservarea platformei industriale de la Târgu Mureș, după mai bine de un an de negocieri nefinalizate cu compania de stat Romgaz privind aprovizionarea cu gaze naturale, principala materie primă pentru producția de îngrășăminte.

Iar în condițiile în care industria locală se confruntă cu opriri ale producției sau capacitate redusă, importurile devin singura sursă de îngrășăminte, dar acestea pot fi scumpe și volatile în perioade de criză.

Problema gazelor naturale — un factor decisiv

Prețurile mari ale gazelor naturale în Europa rămân un obstacol major pentru producția internă de îngrășăminte. Azomureș și alte capacități similare au fost afectate deja în ultimii ani de costurile de achiziție pentru gazul necesar producerii de amoniac și alte substanțe de bază.

În acest context, întrebarea nu este dacă statul își permite să investească în Azomureș. Oare își permite să nu o facă? Nu poți grânarul Europei, dacă depozitele de îngrășăminte sunt goale.

Tags:
Citește și...
Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)
Economic
Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)
Noi scumpiri la carburanți! Motorina depășește 9 lei/l în România, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l
Economic
Noi scumpiri la carburanți! Motorina depășește 9 lei/l în România, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l
Ministrul Alexandru Nazare explică schema de ajutor pentru transportatori: „Beneficiile se propagă în întregul lanț economic”
Economic
Ministrul Alexandru Nazare explică schema de ajutor pentru transportatori: „Beneficiile se propagă în întregul lanț economic”
Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
Economic
Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
Scumpiri masive la raft. Ce produse din supermarket au ajuns să coste mult mai mult în ultimul an
Economic
Scumpiri masive la raft. Ce produse din supermarket au ajuns să coste mult mai mult în ultimul an
Clujul surprinde din nou. Salariul mediu net a trecut de 7.300 de lei și a crescut cel mai mult din țară
Economic
Clujul surprinde din nou. Salariul mediu net a trecut de 7.300 de lei și a crescut cel mai mult din țară
Semnal de alarmă pentru economie! Consumul intern din România a coborât cu peste 25% la începutul anului
Economic
Semnal de alarmă pentru economie! Consumul intern din România a coborât cu peste 25% la începutul anului
Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
Economic
Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
Profit din criză pe spatele societății. Dumitru Chisăliță: Scumpirea combustibililor generează efecte în lanţ în economie
Economic
Profit din criză pe spatele societății. Dumitru Chisăliță: Scumpirea combustibililor generează efecte în lanţ în economie
Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Am intrat în recesiune tehnică. Puterea de cumpărare a fost afectată”. Ce se va întâmpla cu inflația
Economic
Daniel Dăianu (Consiliul Fiscal): „Am intrat în recesiune tehnică. Puterea de cumpărare a fost afectată”. Ce se va întâmpla cu inflația
Ultima oră
17:23 - Ce se întâmplă cu creierul tinerilor dacă ascultă sfaturile nutriționale ale inteligenței artificiale
17:15 - Infecție nosocomială la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Ce spune managerul despre cei 4 morți
16:51 - Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru „a atenua” prețurile la carburanți
16:33 - Alina Sorescu, mărturie emoționantă despre Mugurel Vrabete: „Ne completam din priviri pe scenă”
16:30 - Suceava: Femeie cercetată penal pentru bigamie după ce s-a căsătorit a doua oară, fără să fi divorțat de primul soț
16:19 - România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
15:26 - Newsweek: Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
15:24 - Mașinăria economică germană se oprește. Val de falimente în Germania. La fiecare 20 de minute, se închide câte o firmă
15:16 - Nostradamus al Chinei face o nouă predicție care cutremură lumea. Cum spune că se va termina războiul din Iran
14:58 - Studiu: Băuturile carbogazoase pot crește riscul de accident vascular cerebral