Acasa » Economic » „La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia". Prețurile din Bulgaria au explodat.

Flavia Codreanu
03 mai 2026, 12:52
Sursă Foto: Captură Video -
Cuprins
  1. De ce au explodat prețurile din Bulgaria în ultima perioadă
  2. Cum afectează inflația record prețurile
  3. La ce să se aștepte turiștii

Prețurile din Bulgaria au crescut semnificativ după trecerea la euro și mărirea taxelor, avertizează reprezentanții din turism.

De ce au explodat prețurile din Bulgaria în ultima perioadă

Trecerea la moneda euro a dus la scumpiri care vor fi resimțite de turiști pe timpul verii. Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, a oferit exemplul unei beri Heineken de 0,33l care a ajuns să coste 32 de lei.

Această valoare este de două sau chiar de trei ori mai mare decât în Vama Veche. Voican consideră că ideea costurilor mici la vecini este acum doar o prejudecată.

Iată ce a observat Adrian Voican la o terasă din Bulgaria:

„Un simplu Heineken la 0,33l … 32 lei! Venim din Vamă, unde o bere costa chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu! Prețuri șoc în Bulgaria! La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia. După trecerea la EUR și mărirea taxelor”, a declarat Adrian Voican pentru Economica.net.

Cum afectează inflația record prețurile

Bulgaria a raportat cea mai mare rată anuală a inflației din zona euro în aprilie 2026. Potrivit datelor Eurostat, inflația a atins pragul de 6,2% în această perioadă. Institutul Național de Statistică din Bulgaria a prezentat cifre și mai mari în estimările naționale.

Conform acestora, inflația anuală a ajuns la 7,1% pe baza Indicelui Prețurilor de Consum. Doar în luna aprilie, inflația lunară a fost de aproximativ 2%.

Adrian Voican a comentat dispariția ofertelor accesibile:

„Atmosfera e plăcută, desigur! 10 români la 1 bulgar. Doar … prețurile acelea mici au dispărut cu desăvârșire!”, a declarat Adrian Voican conform sursei citate.

La ce să se aștepte turiștii

Românii continuă să fie prezenți în număr mare pe litoralul bulgăresc, raportul fiind de 10 turiști români la un bulgar. Totuși, ofertele atractive de altădată nu mai există în contextul actual.

Scumpirile sunt o consecință directă a adoptării monedei euro și a noilor măsuri fiscale. Această tendință de creștere a prețurilor plasează țara pe primul loc în clasamentul inflației din zona euro. Sectorul turistic se confruntă astfel cu o provocare majoră în acest sezon.

