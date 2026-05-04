Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde

Ana Beatrice
04 mai 2026, 11:26
În timp ce liderii europeni se reunesc pentru discuții despre securitate, energie și cooperare regională, atenția publică se mută și asupra veniturilor acestora. Participarea comună a Maiei Sandu și Nicușor Dan la reuniunea Comunității Politice Europene a atras interesul opiniei publice. Diferențele dintre salariile celor doi șefi de stat au devenit un subiect tot mai discutat. În același timp, declarațiile lor de avere sunt analizate cu atenție.

De unde provin veniturile anuale ale Maiei Sandu

Dincolo de funcția pe care o ocupă, structura veniturilor declarate de Maia Sandu arată mai multe surse de încasare. Potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, președinta Republicii Moldova a acumulat în ultimul an venituri totale de puțin sub 500.000 de lei moldovenești. Suma este echivalentă cu aproximativ 25.000 de euro.

Cea mai mare parte provine din salariul anual, care s-a ridicat la circa 270.000 de lei, adică aproximativ 22.400 de lei lunar, puțin peste 1.100 de euro. La acestea se adaugă diurnele pentru deplasările externe, ce au depășit 100.000 de lei moldovenești, aproximativ 5.200 de euro, informează Rfi. În plus, în documentele oficiale apare și suma de 67.000 de lei moldovenești, circa 3.400 de euro, obținută ca despăgubire pentru prejudiciu moral, în urma câștigării unui proces în instanță.

Ce schimbări apar în declarația de avere a președintei Republicii Moldova

Cele mai recente date din declarația de avere arată o scădere vizibilă a activelor financiare față de anii anteriori. În 2023 erau menționate două conturi bancare, inclusiv unul deschis în Statele Unite, însă în prezent apare un singur cont, deschis la o bancă din Republica Moldova. În acesta se află aproximativ 5.123 de lei moldovenești, puțin peste 260 de euro, o sumă mai mică decât cea declarată anterior, de peste 6.000 de lei în 2023 și peste 13.000 de lei în 2022.

Totodată, contul din SUA, unde erau declarați anterior 300 de dolari, nu mai figurează în documentele recente. La capitolul bunuri imobiliare, situația rămâne neschimbată. Președinta deține același apartament de 74,5 metri pătrați din Chișinău, cumpărat în 2003 și evaluat la peste 440.000 de lei moldovenești. În schimb, la capitolul bunuri mobile apare o modificare clară: autoturismul menționat în declarațiile anterioare nu mai este deținut, după ce a fost înstrăinat în 2023.

Cât câștigă Nicușor Dan ca președinte al României

Diferențele de venit dintre liderii celor două state devin evidente atunci când este analizată situația președintelui României. Nicușor Dan a declarat că, paradoxal, odată cu avansarea în funcție, salariul său a scăzut. Acesta este mai mic decât cel pe care îl avea în perioada în care era primar general al Capitalei.

„Crescând în funcție, am pierdut la salariu. (…) Cred că, la Primărie, era 21.000 net și cred că acum este undeva la 16.000-17.000 net”, a explicat acesta, potrivit Euronews. În prezent, șeful statului încasează aproximativ 17.000 de lei net lunar, echivalentul a circa 3.400 de euro. Nivelul este semnificativ mai ridicat comparativ cu venitul lunar al Maiei Sandu.

Întrebat cine ar trebui să aibă cel mai mare salariu în stat, președintele a nuanțat răspunsul. Acesta a făcut diferența între sectorul public și cel competitiv. „Depinde cum puneți întrebarea. Evident că, dacă ai o bancă de stat și vrei să aduci la conducerea băncii de stat o persoană care să poată să o managerieze comparabil cu alte bănci din sectorul privat, trebuie să-i dai un salariu comparabil. Dacă ai o companie care are monopol, evident că, în momentul acela, venitul pe care îl ia șeful companiei nu trebuie să aibă sporuri, pentru că el e într-o companie care are monopol pe piață”, a precizat Nicușor Dan.

Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
