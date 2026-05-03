Traian Avarvarei
03 mai 2026, 16:52
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cu câteva zile înainte de votul pe moțiunea de cenzură, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a pledat pentru pragmatism și responsabilitate, enumerând efectele economice negative pe care deja le resimțim din cauza crizei politice. Nazare a insistat că trebuie „să ne uităm în primul rând la fapte, nu doar la discursuri” și că „nu ne permitem experimente politice într-un context internațional extrem de volatil”.

Nazare: Am trecut prin una dintre cele mai complicate echilibrări economice

Ministrul Finanțelor a susținut întâi că, în perioada 2025 – 2026, România a trebuit să treacă prin „una dintre cele mai complicate echilibrări economice” de după Revoluție. Efortul a fost dificil, dar necesar, și a presupus reducerea deficitului bugetar, concomitent cu niveluri record de investiții publice.

„În doar 10 luni, cu multiple presiuni externe și interne, guvernul actual, condus de Ilie Bolojan, a livrat un maraton de rezultate:

🔵 Stabilitate economică într-un context internațional dificil, cu menținerea creșterii economice și evitarea derapajelor
🔵 Reducerea deficitului public sub țintele asumate și menținerea ratingului de țară
🔵 Eliminarea suspendării fondurilor europene, cu efect direct în accelerarea fluxurilor de finanțare și a proiectelor aflate în întârziere
🔵 Accelerarea investițiilor publice, în special în infrastructură și proiecte finanțate din fonduri europene
🔵 Progrese reale în implementarea PNRR, cu reforme asumate și jaloane îndeplinite
🔵 Măsuri pentru protejarea populației vulnerabile în fața inflației și a costurilor ridicate la energie
🔵 Consolidarea credibilității României în relația cu partenerii externi – atât din SUA, cât și la nivelul UE
🔵 Digitalizare reală, schimbări de fond în instituții, reechilibrarea balanței între cheltuielile și veniturile statului
🔵 Deblocarea unor proiecte strategice întârziate de ani de zile, în infrastructură şi energie
🔵 Programul strategic de relansare economică coordonat de Ministerul Finanțelor, care trebuie pus în practică rapid și coerent pentru a susține creșterea și investițiile
🔵 Proiecte strategice de anvergură, precum AI Giga Factory, ca exemplu de atragere a investițiilor majore în industrii de viitor”, a detaliat ministrul, pe Facebook.

Acesta a precizat apoi că traversăm cea mai amplă perioadă de investiții publice din ultimele decenii și toate eforturile se văd în autostrăzi, spitale, școli, infrastructură energetică, locuri de muncă, practic o viață mai bună pentru români.

Ce ne-a adus deja instabilitatea politică

Alexandru Nazare a explicat apoi ce riscăm din cauza instabilității politice: „Blocarea tuturor acestor proiecte şi a țintelor majore de dezvoltare. Întârzierea reformelor. Pierderea încrederii investitorilor. Ne întoarcem de unde am plecat, în ciuda unui efort major resimțit de întreaga populație”.

Nazare a punctat că deja a crescut cursul valutar, investitorii au devenit mai prudenți în privința României și dobânzile la care ne împrumutăm au început iar să crească, „ceea ce înseamnă costuri mai ridicate de finanțare într-un context de deficit bugetar și incertitudine”.

„Toate ne afectează prin rate mai mari la credite, prețuri mai ridicate și o presiune suplimentară pe bugetele familiilor și ale companiilor – pentru că orice creștere a costului de împrumut al statului se transmite în lanț în economie, de la bănci, la firme și, într-un final, la fiecare dintre noi. Piețele financiare reacționează imediat la incertitudine. Iar atunci când România plătește mai mult pentru a se finanța, întreaga economie plătește mai mult. România nu își permite pași înapoi”, a mai scris Alexandru Nazare.

Prin urmare, ministrul Finanțelor a pledat în aceste zile critice pentru pragmatism și responsabilitate: „În perioade tensionate, responsabilitatea înseamnă să alegi ceea ce este corect pentru țară, nu ceea ce este convenabil politic pe termen scurt. România are nevoie de maturitate, stabilitate și continuitate pentru a merge înainte”.

