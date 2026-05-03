Cu câteva zile înainte de votul pe moțiunea de cenzură, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a pledat pentru pragmatism și responsabilitate, enumerând efectele economice negative pe care deja le resimțim din cauza crizei politice. Nazare a insistat că trebuie „să ne uităm în primul rând la fapte, nu doar la discursuri” și că „nu ne permitem experimente politice într-un context internațional extrem de volatil”.

Nazare: Am trecut prin una dintre cele mai complicate echilibrări economice

Ministrul Finanțelor a susținut întâi că, în perioada 2025 – 2026, România a trebuit să treacă prin „una dintre cele mai complicate echilibrări economice” de după Revoluție. Efortul a fost dificil, dar necesar, și a presupus reducerea deficitului bugetar, concomitent cu niveluri record de investiții publice.

„În doar 10 luni, cu multiple presiuni externe și interne, guvernul actual, condus de Ilie Bolojan, a livrat un maraton de rezultate:

🔵 Stabilitate economică într-un context internațional dificil, cu menținerea creșterii economice și evitarea derapajelor

🔵 Reducerea deficitului public sub țintele asumate și menținerea ratingului de țară

🔵 Eliminarea suspendării fondurilor europene, cu efect direct în accelerarea fluxurilor de finanțare și a proiectelor aflate în întârziere

🔵 Accelerarea investițiilor publice, în special în infrastructură și proiecte finanțate din fonduri europene

🔵 Progrese reale în implementarea PNRR, cu reforme asumate și jaloane îndeplinite

🔵 Măsuri pentru protejarea populației vulnerabile în fața inflației și a costurilor ridicate la energie

🔵 Consolidarea credibilității României în relația cu partenerii externi – atât din SUA, cât și la nivelul UE

🔵 Digitalizare reală, schimbări de fond în instituții, reechilibrarea balanței între cheltuielile și veniturile statului

🔵 Deblocarea unor proiecte strategice întârziate de ani de zile, în infrastructură şi energie

🔵 Programul strategic de relansare economică coordonat de Ministerul Finanțelor, care trebuie pus în practică rapid și coerent pentru a susține creșterea și investițiile

🔵 Proiecte strategice de anvergură, precum AI Giga Factory, ca exemplu de atragere a investițiilor majore în industrii de viitor”, a detaliat ministrul, pe Facebook.

Acesta a precizat apoi că traversăm cea mai amplă perioadă de investiții publice din ultimele decenii și toate eforturile se văd în autostrăzi, spitale, școli, infrastructură energetică, locuri de muncă, practic o viață mai bună pentru români.

Ce ne-a adus deja instabilitatea politică

Alexandru Nazare a explicat apoi ce riscăm din cauza instabilității politice: „Blocarea tuturor acestor proiecte şi a țintelor majore de dezvoltare. Întârzierea reformelor. Pierderea încrederii investitorilor. Ne întoarcem de unde am plecat, în ciuda unui efort major resimțit de întreaga populație”.

Nazare a punctat că deja a crescut cursul valutar, investitorii au devenit mai prudenți în privința României și dobânzile la care ne împrumutăm au început iar , „ceea ce înseamnă costuri mai ridicate de finanțare într-un context de deficit bugetar și incertitudine”.

„Toate ne afectează prin rate mai mari la credite, prețuri mai ridicate și o presiune suplimentară pe bugetele familiilor și ale companiilor – pentru că orice creștere a costului de împrumut al statului se transmite în lanț în economie, de la bănci, la firme și, într-un final, la fiecare dintre noi. Piețele financiare reacționează imediat la incertitudine. Iar atunci când România plătește mai mult pentru a se finanța, întreaga economie plătește mai mult. România nu își permite pași înapoi”, a mai scris Alexandru Nazare.

Prin urmare, ministrul Finanțelor a pledat în aceste zile critice pentru pragmatism și responsabilitate: „În perioade tensionate, responsabilitatea înseamnă să alegi ceea ce este corect pentru țară, nu ceea ce este convenabil politic pe termen scurt. România are nevoie de maturitate, stabilitate și continuitate pentru a merge înainte”.