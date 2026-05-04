B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții

Adrian A
04 mai 2026, 11:03
Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
Foto: Hidroelectrica / Facebook
Cuprins
  1. Ce venituri și beneficii primesc conducătorii Hidroelectrica?
  2. Ruda lui Grindeanu, umflată cu banii de la stat
  3. Ce spune Bogdan Badea despre banii încasați de la Hidroelectrica

Directorul general interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a raportat venituri salariale lunare nete de peste 20.000 de euro în ultimii patru ani, potrivit unei analize G4Media.ro pe baza declarațiilor de avere și a portalului Hidroelectrica. 

Ce venituri și beneficii primesc conducătorii Hidroelectrica?

Potrivit politicii de remunerare a conducerii executive și portalului Hidroelectrica, cei cinci membri ai Directoratului primesc o indemnizație fixă lunară de 38.462 de lei, echivalentul a 7.400 de euro. Membrii Consiliului de Supraveghere încasează 11.642 de lei sau 13.350 de lei lunar, adică între 2.200 și 2.500 de euro pe lună, fără precizarea dacă sumele sunt brute sau nete.

Pe lângă indemnizația fixă, documentul prevede o remunerație variabilă sub formă de bonusuri de performanță, precum și posibilitatea acordării de „cotă de participare la profitul net”, acțiuni, „stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii” și alte beneficii: deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurnă, protocol, asigurări, servicii juridice, autoturism și șofer.

Un document publicat de economica.net arată că în 2024 toți cei cinci membri ai Directoratului au încasat în total 2,36 milioane de lei brut, adică aproape 38.000 de euro brut pe lună.

Ruda lui Grindeanu, umflată cu banii de la stat

Președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram, a încasat 477.000 de lei brut, adică peste 7.600 de euro brut, în 2024, potrivit unor documente publicate de economica.net.

Avram este fiul nașului de cununie al liderului PSD Sorin Grindeanu,

Răzvan Silviu Avram are un mandat până în martie 2027. Acesta a fost trimis în judecată de DNA pentru instigare sau complicitate la luare de mită într-un dosar legat de CNCIR.

Deși în contractul său se prevede suspendarea în caz de urmărire penală, acesta ocupă funcția și în prezent. Mai mult de atât, încasează și o indemnizație lunară brută de 19.902 lei și o parte variabilă de 240.000 de lei anual.

Ce spune Bogdan Badea despre banii încasați de la Hidroelectrica

Directorul general interimar Bogdan Badea a fost contactat de G4Media.ro şi a afirmat că „Nu vreau să intru în polemică cu nimeni” și nu a negat că ar fi încasat bonusuri de performanță în intervalul menționat de premier.

„Nu lucrăm la ONG! Vedeți cât câștigă executivii de la companiile private din energie. Noi suntem mult sub ei ca remunerație. Am pierdut 4 directori în ultima perioadă din această cauză, au preferat să plece în privat.”

Analiza publicată de G4Media.ro arată că, potrivit ultimei declarații de avere din iunie 2024, pentru anul fiscal 2023-2024 Bogdan Badea a avut un câștig salarial anual de aproape 1,4 milioane de lei, adică peste 22.000 de euro net pe lună.

În 2023 el a declarat un venit de peste 1,25 milioane de lei, adică peste 20.000 de euro net pe lună. Badea a declarat de asemenea 5.000 de acțiuni la Hidroelectrica în valoare de peste 640.000 de lei, un teren la Porto Santo în Portugalia, achiziționat împreună cu soția și bijuterii în valoare de 65.000 de euro.

Referitor la profitabilitate, raportul transmis Bursei de Valori București indică pentru 2025 un profit net de 3,3 miliarde de lei, în scădere cu 20% față de 2024, dar cu circa 10% peste nivelurile estimate în bugetul rectificat pentru 2025. Portalul Ministerului de Finanțe arată că Hidroelectrica a avut un profit net de 4,07 miliarde de lei în 2024 și peste 6,3 miliarde de lei în 2023.

De asemenea, AGA din 28 aprilie 2026 a aprobat distribuirea unui dividend brut de peste 3,3 miliarde de lei, 7,3484 lei brut pe acțiune; în consecință, Bogdan Badea ar urma să încaseze aproape 37.000 de lei brut din dividende, potrivit calculelor publicate.

Tags:
Citește și...
Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
Economic
Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
Nazare, bilanț în prag de moțiune: Să ne uităm în primul rând la fapte, nu la discursuri. Nu ne permitem experimente politice, efectele instabilității se văd deja
Economic
Nazare, bilanț în prag de moțiune: Să ne uităm în primul rând la fapte, nu la discursuri. Nu ne permitem experimente politice, efectele instabilității se văd deja
„La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia”. Prețurile din Bulgaria au explodat.
Economic
„La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia”. Prețurile din Bulgaria au explodat.
Prag istoric în industria imobiliarelor. Apartamentele din România au depășit 2.000 de euro pe metru pătrat
Economic
Prag istoric în industria imobiliarelor. Apartamentele din România au depășit 2.000 de euro pe metru pătrat
Salariile din România în 2026 diferă puternic între regiuni. Unde se câștigă cel mai bine și unde veniturile sunt în scădere
Economic
Salariile din România în 2026 diferă puternic între regiuni. Unde se câștigă cel mai bine și unde veniturile sunt în scădere
România pierde 458,7 milioane € din PNRR, anunță Dragoș Pîslaru: „Trebuie să suportăm din nou nota de plată pentru incompetența unor șmecheri”
Economic
România pierde 458,7 milioane € din PNRR, anunță Dragoș Pîslaru: „Trebuie să suportăm din nou nota de plată pentru incompetența unor șmecheri”
Pensionarii cu venituri mici primesc prima tranșă din ajutorul de stat începând cu 4 mai. Cine sunt beneficiarii și care e cuantumul sprijinului
Economic
Pensionarii cu venituri mici primesc prima tranșă din ajutorul de stat începând cu 4 mai. Cine sunt beneficiarii și care e cuantumul sprijinului
Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, după explozia euro: „Azi a fost o zi foarte agitată pe piață. Situația se va mai calma”
Economic
Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, după explozia euro: „Azi a fost o zi foarte agitată pe piață. Situația se va mai calma”
Demisie sau mărire de salariu? De ce tot mai mulți români vor să își schimbe jobul în 2026
Economic
Demisie sau mărire de salariu? De ce tot mai mulți români vor să își schimbe jobul în 2026
BREAKING NEWS: Euro scrie istorie în România. Cotația BNR urcă la un nou maxim absolut
Economic
BREAKING NEWS: Euro scrie istorie în România. Cotația BNR urcă la un nou maxim absolut
Ultima oră
12:45 - Sfânta Muceniță Pelaghia din Tars, pomenită pe 4 mai. Povestea tinerei care a ales moartea pentru credință
12:31 - Captură de proporții pentru Poliția Română în acest week-end. 71 de urmăriți național și internațional, prinși de polițiști (VIDEO)
12:27 - Cristian Chivu felicitat de Gică Hagi. Ce mesaj i-a transmis selecționerul pentru câștigarea Scudetto
12:17 - Turistă reținută în Florența după ce s-a urcat pe statuia lui Neptun. Pagube de mii de euro la un monument din secolul XVI
12:08 - Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
11:59 - Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea” improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă”
11:52 - Ședință de urgență convocată de Grindeanu. Parlamentarii PSD fac ultimele planuri înainte de moțiune
11:37 - Ministrul Mediului a dispus control de urgență la Gura Portiței. Acces blocat la una dintre cele mai cunoscute plaje din România
11:37 - Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)
11:29 - PSD scoate „asul din mânecă” pentru răsturnarea Guvernului Bolojan. Cum arată planul secret al social-democraților