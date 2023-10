Scutiri de impozite în mai multe sectoare economice urmează să fie eliminate de guvern. Care sunt primele de pe listă

Guvernul se pregătește să acordate în unele sectoare, precum cel al construcțiilor și IT.

Eliminarea excepțiilor fiscale

Premierul Marcel Ciolacu a spus că urmează să fie luată o decizie, în coaliție, după ce Comisia Europeană și instituțiile financiare internaționale au recomandat țării noastre , care costă acum bugetul statului peste 70 de miliarde de lei, conform Știrilor Pro Tv.

La scurt timp după ce a fost pus în funcție, Marcel Boloș a anunțat că este nevoie de o restructurare a facilităților fiscale în IT și construcții. Marcel Ciolacu a declarat că nu este momentul potrivit, dar recunoaște că excepțiile de la plata unor taxe și impozite ar trebui eliminate.

„Avem un sistem fiscal unde nu mai există cotă unică, avem 16, 5, 3, 8, 9, nimeni nu mai știe – cota unică e unică. Sunt ferm convins că, împreună cu constructorii, cu IT-iștii, toți cei care au excepții, vom avea dialog și vom găsi soluția cea mai bună. Nu pot acum să intru cu bocancii peste constructori, când ei cel puțin în trimestrul 1 au salvat România de a intra în recesiune. Confruntați cu o mare lipsă de forță de muncă, patronii din construcții cer ca măsura să nu fie luată cel puțin o perioadă”, a transmis premierul Marcel Ciolacu.

„O eliminare sau o diminuare a facilităţilor în acest moment ar fi extrem de nocivă pentru piaţă, pentru mediul investiţional şi pe următoarea perioadă, un an, un an şi jumătate, sperăm să nu se acţioneze asupra acestor facilităţi”, a spus Cristian Erbașu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii.

România acordă facilități fiscale de 72 de miliarde de lei

Guvernul își dorește eliminarea excepțiilor, iar stimulentele din construcții ar trebui să fie reduse gradual până în 2025, dar și alte excepții fiscale. Programatorii și angajatorii din domeniul construcțiilor sunt scutiți de impozitul pe venit de 10%. Cei din agricultură și industria alimentară nu plătesc nici impozit pe venit, nici contribuția la sănătate și pentru pilonul doi de pensii.

În prezent, România acordă facilități fiscale de 72 de miliarde de lei, adică scutiri de la unele impozite și taxe pentru categorii profesionale, ca și cele din construcții și IT.

O decizie de restructurare a facilităților fiscale ar urma să fie luată în Guvern în această vară. Discuțiile au loc în contextual în care România a evitat la limită recesiunea în primul trimestru al acestui an, înregistrând o creștere economică foarte firavă, de doar 0,1% față de finalul anului trecut. Guvernul estimează că, pe tot anul, creșterea economică va fi de cel puțin 3% în comparație cu 2022.