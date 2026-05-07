Ana Maria
07 mai 2026, 15:10
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Revine PNL la guvernare? Ce a spus Ilie Bolojan
  2. Se pregătește PNL pentru întoarcerea lui Bolojan la Palatul Victoria?
  3. De ce pare opoziția doar o soluție temporară

Revine PNL la guvernare? Decizia anunțată de PNL marți seara, privind retragerea de la guvernare și trecerea în opoziție, părea una fără echivoc. Liderii liberali au transmis atunci că partidul își va reconstrui strategia politică din afara Executivului și că nu mai există premise pentru continuarea colaborării cu PSD.

La mai puțin de o zi distanță, mesajul începe să se nuanțeze, iar declarațiile venite din partea lui Ilie Bolojan lasă loc unor interpretări care schimbă complet imaginea unei rupturi definitive.

Revine PNL la guvernare? Ce a spus Ilie Bolojan

Invitat la Antena 1, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă PNL ar putea reveni la guvernare după anunțul privind intrarea în opoziție. Liderul liberalilor nu a exclus scenariul.

Întotdeauna e posibil, dar nu în orice condiții”, a declarat Bolojan, potrivit Știripesurse.

Deși a susținut că „nu mai există o bază de încredere între PNL și PSD”, Bolojan a transmis și că partidul nu intenționează să abandoneze responsabilitatea guvernării dacă va exista un context favorabil.

Dacă este cazul, vom fi în opoziție (…) trebuie văzut ce este de făcut, pentru că noi nu suntem niște oameni care abandonăm”, a mai adăugat liderul PNL.

Formulările au alimentat rapid speculațiile privind o posibilă revenire a liberalilor la Palatul Victoria, în anumite condiții politice.

Se pregătește PNL pentru întoarcerea lui Bolojan la Palatul Victoria?

Semnalele privind o eventuală revenire la guvernare au fost întărite și de declarațiile făcute miercuri de liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache.

Acesta a invocat o decizie a Curții Constituționale din 2020 și a explicat că nu există niciun obstacol legal pentru ca un premier demis prin moțiune de cenzură să fie desemnat din nou pentru funcția de prim-ministru.

Practic, Ilie Bolojan ar putea reveni în fruntea Guvernului dacă ar reuși să construiască o nouă majoritate parlamentară, diferită de cea care a susținut Executivul anterior.

De ce pare opoziția doar o soluție temporară

În timp ce discursul oficial al PNL vorbește despre opoziție și despre excluderea unei noi colaborări cu PSD, în interiorul partidului există tot mai multe semnale că liberalii nu sunt pregătiți pentru o perioadă lungă în afara puterii. Structurile locale ale partidului, primarii și liderii de organizații sunt obișnuiți cu guvernarea și depind de influența administrativă și politică oferită de participarea la Executiv.

În acest context, tot mai mulți observatori politici interpretează actuala poziționare a PNL drept una de etapă, menită să ofere partidului timp pentru renegocierea unei formule convenabile de revenire la putere.

