Mesaj unionist transmis de la Chișinău. Ce spun românii despre unirea cu Republica Moldova

Adrian Teampău
07 mai 2026, 15:06
Alexandru Munteanu premierul Republicii Moldova Sursa foto: Facebook
  Alexandru Munteanu, despre unire
  Moldova este în pragul integrării europene

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova este de părere că unirea cu România este destul de aproape de a fi realizată. Declarațiile sale vin în contextul unui sondaj conform căruia majoritatea românilor sunt favorabili acestui demers.

Alexandru Munteanu, despre unire

Premierul Republicii Moldova a declarat că, în momentul de faţă, cele două state sunt foarte aproape unul de celălalt. Drept urmare, nu este exclus un demers unionist, mai ales că România și Moldova au foarte multe lucruri în comun, de la istorie, la scriitori și oameni care au dublă cetățenie.

„Într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluţiile ambelor ţări şi având şi familie şi prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape şi am fost o ţară, avem o istorie comună, avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli”, a afirmat Alexandru Munteanu, de la Chişinău.

În acest moment, a precizat, oficialul moldovean, prioritatea sa, ca premier, este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. El a precizat, însă, că în istorie, ca şi în viaţă, lucrurile se pot schimba de la o oră la alta, drept care este bine să fim pregătiți pentru orice situație.

„Să vă spun sincer, nu ştiu, fiindcă acum nu putem concomitent să ne ocupăm şi de proiectul unionist şi de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă. Şi noi aici, eu am mai declarat-o anterior, eu sunt un manager. Eu am mandatul de la partidul care a câştigat majoritatea în Parlament şi a numit Guvernul Munteanu să lucrăm asupra agendei europene, ceea ce şi facem”, a mai declarat premierul, citat de Agerpres.

Moldova este în pragul integrării europene

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu a mai spus că Moldova este în pragul aderării la Uniunea Europeană. El a precizat că țara sa a îndeplinit aproape 93% din condițiile de aderare impuse de Comisia Europeană. Mai sunt, a spus Munteanu, reforme de implementat și investiții pentru a putea adera conform planului propus, în 2030.

„Comisia (n.r.- Comisia Europeană) ne laudă, am îndeplinit 93% din tot ce ni s-a pus în plan, în gros-plan, şi continuăm cu aceeaşi viteză să implementăm şi reformele şi să facem investiţii. Să vedem, dar în istorie ca şi în viaţă lucrurile pot să se schimbe şi trebuie să fim gata pentru orice”, a mai spus Munteanu.

Declarațiile premierului moldovean despre posibilitatea unirii vin în contextul unui sondaj de opinie realizat la București. Un procent de 71,9% dintre românii chestionaţi, de INSCOP Research, susțin că ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea cu Republica Moldova. Doar 21,4% ar vota „NU”, împotriva unirii. Alți 2,1% spun că nu s-au hotărât încă, iar 3,2% nu ar merge la vot. Restul, 1,4% nu ştiu sau nu răspund.

