Violeta Alexandru, despre majorarea pensiilor: Nu cred că vor face o creștere mai mare de 11%, pentru că PSD de fapt își dorește să le crească în 2024, nu sub premierul liberal. Corect ar fi 18% – 19% (VIDEO)

Violeta Alexandru, deputat din Forța Dreptei și fost ministru al Muncii, consideră că pensiile nu vor fi majorate cu mai mult de 11% de la 1 ianuarie 2023. „PSD de fapt își dorește ca sub premierul liberal să nu se facă creștere de pensie, ci să o facă ei în 2024”, a declarat ea, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Violeta Alexandru, pe B1 TV, despre creșterea pensiilor

Întrebată despre declarațiile președintelui PSD în legătură cu creșterea pensiilor, deputata a afirmat: „Mi se pare incredibil tupeul lui Marcel Ciolacu, cel care spunea că trebuie să crească pensiile cu 40% imediat, imediat cum vine PSD la guvernare – și care PSD văd acum că își face un calcul, ia în considerare și procentul de 14% pe care Guvernul l-a făcut în 2020, sub conducerea lui Ludovic Orban, le ia și pe acelea în considerare și le pune tot în contul PSD, povestește cum ar mai fi de crescut cu 10% – 11%”.

„Lucrurile sunt foarte simple. Eu nu cred că vor face o creștere mai mare de 10% – 11%, pentru că PSD de fapt își dorește ca sub premierul liberal să nu se facă creștere de pensie, ci să o facă ei în 2024. Ei sunt cinici, să știți, nu îi interesează prin ce trec pensionarii de un an încoace, nu îi interesează că de fapt și de drept au mărit cu mult sub rata inflației și că oamenii sunt în pragul disperării. Efectiv nu îi interesează. Calculele lor sunt exclusiv electorale și probabil că vor face o creștere pe tura lor, în 2024, când sunt și alegeri”, a continuat Violeta Alexandru.

„Ăsta este PSD, ăsta este PSD, un munte de cinism și de ipocrizie. Niciodată nu le-a păsat de pensionari. Ținta lor este exclusiv o creștere care nici măcar nu e corectă pentru cei care au muncit toată viața”, a mai spus ea.

Întrebată la ce procente s-ar ridica o creștere corectă, Violeta Alexandru a explicat: „Din calculele noastre, 18% – 19%, și, repet, pe cifre, nu pe povești și pe aruncat de dragul de a impresiona oamenii. Rata inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu, după ce dai la o parte contribuțiile, că acest cuvânt, „reală”, înseamnă este efectiv creșterea pe care o simte omul în schimbarea salariului său mediu brut”.