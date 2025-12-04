B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce obiecte aduc noroc în luna decembrie? Tradiții, simboluri și energii care îți pot transforma casa

Ce obiecte aduc noroc în luna decembrie? Tradiții, simboluri și energii care îți pot transforma casa

B1.ro
04 dec. 2025, 13:45
Ce obiecte aduc noroc în luna decembrie? Tradiții, simboluri și energii care îți pot transforma casa
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Bradul împodobit, simbol al renașterii și energiei verzi
  2. Coronița de ușă, scut protector și semn al belșugului
  3. Lumânările parfumate, lumină, claritate și echilibru
  4. Clopoțeii și decorațiunile sonore, vibrații care alungă negativitatea
  5. Portocalele și merele, abundență, sănătate și bunăstare
  6. Plantele de sezon: vâscul și poinsettia, dragoste, noroc și protecție
  7. Bolul cu scorțișoară, parfum al abundenței
  8. Sarea grunjoasă, purificare energetică discretă

Luna decembrie este considerată, în multe culturi, o perioadă a reînnoirii, a purificării și a atragerii norocului pentru anul care urmează. De la decorațiuni clasice până la obiecte simbolice, anumite elemente aduse în locuință în această lună sunt văzute ca adevărate magnete pentru bunăstare, armonie și energie pozitivă.

Bradul împodobit, simbol al renașterii și energiei verzi

Bradul, fie natural, fie artificial, rămâne centrul energetic al casei în decembrie, conform Click. Reprezintă continuitate, rezistență și speranță. În multe tradiții europene, se crede că atrage prosperitate și armonie, mai ales atunci când este decorat cu:

  • ornamente aurii: pentru bogăție
  • ornamente roșii: pentru protecție
  • luminițe: pentru drumuri luminate și începuturi noi

Prezența bradului aduce prospețime, stabilitate și o energie „vie” în casă.

Coronița de ușă, scut protector și semn al belșugului

Coronița de la intrare este mai mult decât o decorațiune de sezon. În tradițiile vechi, proteja casa de influențe negative.

În feng shui, o coroniță bogată, cu conuri de brad, scorțișoară, citrice uscate și crenguțe naturale este considerată un portal al abundenței. Se spune că orice energie bună „intră” mai ușor într-o casă care are o coroniță la ușă.

Lumânările parfumate, lumină, claritate și echilibru

Aprinse în serile de decembrie, lumânările creează un spațiu cald, dar și o formă de purificare energetică. Aromele recomandate sunt:

  • scorțișoară
  • pin
  • portocale
  • vanilie

Se spune că lumânările aprinse în Ajun sporesc liniștea interioară și armonia familială.

Clopoțeii și decorațiunile sonore, vibrații care alungă negativitatea

Sunetul clopoțeilor a fost folosit din vechime pentru a împrăștia energiile stagnante. În feng shui, clopoțeii de vânt activează zonele „blocate” ale casei.

Aceștia se pot pune în brad, la intrarea în casă, lângă ferestre. Clopoțeii sunt simboluri ale protecției și ale norocului în mișcare.

Portocalele și merele, abundență, sănătate și bunăstare

Culorile lor puternice și simbolismul vechi le transformă în adevărate talismane naturale:

  • Portocala: simbol al bogăției și vitalității
  • Mărul: simbol al sănătății, echilibrului și armoniei în familie

Așezate într-o fructieră vizibilă sau lângă brad, aceste fructe atrag energie bună și un sentiment de belșug.

Plantele de sezon: vâscul și poinsettia, dragoste, noroc și protecție

Vâscul este cel mai cunoscut simbol al norocului în decembrie. Tradiția sărutului sub vâsc este legată de ideea de uniune și de protecție a familiei.

Poinsettia, sau Steaua Crăciunului, cu roșul ei intens, aduce vitalitate, optimism și energie pentru un nou început.

Bolul cu scorțișoară, parfum al abundenței

Un bol cu batoane de scorțișoară, cuișoare sau anason poate transforma atmosfera unei camere.

În tradițiile orientale, scorțișoara este asociată cu circulația prosperity energy, energia financiară ce „curge” fără blocaje.

Sarea grunjoasă, purificare energetică discretă

Sarea este un purificator puternic, folosit în multe culturi pentru protecție și eliminarea energiilor negative.

Un bol cu sare, ținut într-un colț discret al casei, este considerat un scut energetic, mai ales în perioada sărbătorilor, când energiile se intensifică.

Tags:
Citește și...
De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
Eveniment
De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
Eveniment
Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
Eveniment
Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. Cum a murit, de fapt, medicul
Eveniment
Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. Cum a murit, de fapt, medicul
Incident pe calea ferată! Doi minori au pus osii pe linia trenului București-Timișoara
Eveniment
Incident pe calea ferată! Doi minori au pus osii pe linia trenului București-Timișoara
Începe proiectarea și execuția pentru Spitalul Sectorului 6, singurul ce va fi construit de stat, în București, după 46 de ani! S-a finalizat licitația (GALERIE FOTO)
Eveniment
Începe proiectarea și execuția pentru Spitalul Sectorului 6, singurul ce va fi construit de stat, în București, după 46 de ani! S-a finalizat licitația (GALERIE FOTO)
Furt de 100.000 de lei! Cum a fost păcălită o bunică și ce au transmis autoritățile
Eveniment
Furt de 100.000 de lei! Cum a fost păcălită o bunică și ce au transmis autoritățile
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Eveniment
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Eveniment
Sondaj în nouă țări UE: mulți europeni văd un risc ridicat de război cu Rusia
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Eveniment
Trei sferturi dintre români nu fac față cheltuielilor neprevăzute. Iată ce arată un studiu
Catalin Drula
Ultima oră
16:36 - De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
16:35 - Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
15:59 - Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
15:35 - Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale
15:32 - Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Ce a declarat Nicușor Dan la eveniment (VIDEO)
15:32 - Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. Cum a murit, de fapt, medicul
14:58 - Imagini „tulburătoare” cu insula lui Jeffrey Epstein, în care afaceristul și-a abuzat victimele (VIDEO, FOTO)
14:55 - Gest emoționant față de copiii lui! Ce a făcut Dan Alexa la întoarcerea din „Asia Express”
14:38 - Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ Prahova, după criza apei: Înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control / Cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor susțineri politice (VIDEO)
14:34 - Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)