„360 de grade” cu Alina Bădic, despre previziunile astrale pentru anul 2024: „Perioada are o simbolistică aparte. Există foarte multe mesaje din partea Universului”

Alina Bădic și invitata sa, Ingrid Baciu, a vorbit, în emisiunea „360 de grade”, despre previziunile astrale pentru anul 2024. Alina Bădic a punctat că trăim un sfârșit de an care vine cu foarte multă învățătură pentru noi toți:

„360 de grade” cu Alina Bădic

„Un moment foarte interesant, un sfârșit de an care vine cu foarte foarte multă învățătură pentru noi toți. Ne pregătim să facem acest bilanț important, să înțelegem exact cum funcționăm, să vedem cum intrăm în noul an, un an care ne așteaptă cu foarte multe elemente cheie și care este strâns legat așa cum am vorbit deja de 2023 și de 2025. Practic ne aflăm într-un carousel care ne vorbește despre modul în care putem să aranjăm lucrurile astfel încât să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple, să facem în așa fel încât să înțelegem din ce zonă venim și ce s-a întâmplat în acea zonă, un moment în care apar foarte multe sincronicități. Perioada are o simbolistică aparte, există foarte multe elemente cheie, foarte multe mesaje din partea Universului și există și foarte multă forță în ceea ce privește înțelegerea lucrurilor cu care ne-am confruntat în 2023.

Pentru multă lume 2023 a fost un an dificil, un an care ne-a pus pe gânduri și ne-a pus poate la grea încercare pentru că așa a fost natura configurației astrale. Acum simțim pe undeva că lucrurile sunt încă într-o formulă în care trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă, de ce se întâmplă și cum se întâmplă, moment în care trebuie să înțelegem cu adevărat cine suntem, de ce suntem într-un anumit context și cum i-ar plăcea Universului să acționăm pentru a fi cu adevărat apreciați de elementele divine. Acest sfârșit de an ne pune pe gânduri, trebuie să înțelegem situația în care ne aflăm”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Un an dedicat spiritualului

La rândul ei, Ingrid Baciu a precizat că 2023 a fost un an care trebuia dedicat în întregime spiritualității:

“2023 a fost un an vrând, nevrând care trebuia dedicat spiritualității. Nu a fost săptămână să nu existe un aspect astral. Duceți-vă către spiritualitate! Nu se mai popate! Cine a ascultat cu atenție a remarcat acest lucru. Indiferent de nativul oricărei zodii laitmotivul săptămânii a fost du-te către spiritualitate, nu se mai poate așa!

Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru, ceea ce omul nu duce către împlinire, ceea ce omul nu înțelege să respecte și să ia în calcul și să îi dea un impuls specific spiritualității, orice faci în timpurile, în vremurile în care trăim trebuie să pui pe primul loc spiritualitatea. Dacă nu faci asta poți să rămâi într-o clipă fără ceea ce ai absolutizat, ceea ce ai pus deasupra lui Dumnezeu”.