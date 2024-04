Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 31 decembrie – 6 ianuarie: „Trecerea între ani vine cu aspecte de mare intensitate. Total câștigători sunt cei care aleg viața spirituală” (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 31 decembrie 2023 -6 ianuarie 2024. Invitata sa a fost Ingrid Baciu.

„Este o trecere interesantă între ani, o trecere care vine cu trei planete de forță Pluto-Saturn-Neptun pe ultimele zodii. Saturn și Neptun în semnul Peștilor și Pluto pe final de Capricorn. După părerea mea sunt aspecte de mare intensitate. Total câștigător pentru cei care , să își calculeze anumite repere după această îndrumare legată de spiritual, cunoaștere, credință, religie. Este bine să petrecem ceva timp între ani pentru a ne face un bilanț și pentru a înțelege mai bine cine suntem, cum ne poziționăm, unde am supărat, unde am făcut lucrurile ca la carte. Planetele pe grad anaretic trebuie tratate diferit pentru că ele prind aspecte și din zodia propriu-zisă în care se regăsesc, adică Pluto în Capricorn, dar și din zodia următoare. Este un moment în care cu acest Plutp pe cuspidă între Capricorn și Vărsător se face trecerea de la experimentarea liniară a realității – privești lucrurile pe orizontală și te gândești că am avut un necaz, o persoană m-a suprat, etc – la cunoașterea exponențială calitativă și intuitivă a vieții. Cel mai mare atu al perioadei este să facem trecerea de la ceva ce efectiv te lovește, la ceva care îi dă o semnificație acelei situații pe care o experimentezi”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Au o perioadă destul de interesantă pentru că avem și Marte și Mercur și Venus în semnul Săgetătorului, un semn de foc prieten. Nativii Berbec, cu siguranță, au în jurul lor tot felul de persoane cu care pot colabora de o manieră foarte puternică. Nu e puțin lucru să ai nodul nord în semn. Înseamnă că într-un fel sau altul te duci pe direcția ta de destin. El este și conjunct cu Kiron. Atunci când nordul nord este conjunct cu acest Kiron este clar că poate fi vorba și despr eo vindecare care se produce prin faptul că ne intrăm pe karmă într-un mod foarte interesant.

Taur

Au tot felul de idei. Există în astrologie o simbolistică cu 4 triunghiuri orientate în sus, triunghiuri de forță yang și patru triunghiuri orientate în jos de natură yin. Ele vorbesc despre faptul că trebuie să știm când să ne orientăm pentru că fiecare planetă aduce ceva, dar fiecare planetă cere ceva. Deci trebuie să înțelegem că ni se și cere ceva. Tu dacă vrei să ai noroc cu Jupiter acum în Taur trebuie să te gândești, ce înseamnă această materialitate venusiană? Înseamnă că tu trebuie să le dai oamenilor încredere că pot avea și un potențial.

Gemeni

Provocările țin foarte mult de modul în care folosim și dirijăm linia mentală pentru că Jupiter și Uranus acum se găsesc pe casa a 12-a, pentru nativii Gemeni, provocarea vine din faptul mcă nu mai este suficient modul în care gândim noi. Avem niște conexiuni, acum Mercur este și în exil, în semnul opus, e conjunct cu Marte. Nu mai putem să facem puncte forte săptămâna ce urmează din discuții neapărat. Oricât de bine ar dirija o discuție, până nu o duce la octava superioară a lui Mercur la acest Uranus care se regăsește pe casa credinței și îi ajută pe gemeni să se conecteze cu adevărat cu credința.

Rac

Este o perioadă a simbolurilor pentru Raci. Trebuie să înțelegeți pe undeva, însă și simbolistica care vi se adresează. Acest Nord Nord conjunct cu kiron în semnul Berbecului pe casa a 10-a vorbește de un soi de karmă în ceea ce privește profesia care trebuie să aibă o legătură inevitabil cu sufletul. Racii încep să înțeleagă ceea ce ăi reprezintă cu adevărat din punct de vedere sufletesc.

Leu

Avem marcaje care vorbesc pentru Lei de intrarea pe o nouă sferă, o nouă intensitate din punct de vedere energetic. Avem Venus, Mercur și Marte pe semnul Săgetătorului, tot semn de foc, ca atare Leii sunt într-o perioadă în care aș spune că dau un examen din multe puncte de vedere. Ei trebuie să își conserve puțin energia pentru că este o perioadă dură din punctul de vedere al manifestărilor energetice.

Fecioară

Este foarte importantă în această perioadă modul în care își reglează conturile cu toată lumea. Există o structură simbolică a destinului nativului Fecioară în această perioadă, există și o structură simbolică în care ei trebuie să înțeleagă cum funcționează psihologic persoanele cu care interacționează. Degeaba pun etichete, etichetele nu mai au nicio valoare în această perioadă. Poți să pui 100 de etichete, dacă ele nu sunt dublate de conexiunea cu divinul nu are nicio valoare, pierzi vremea și îți faci și karmă cu persoana respectivă.

Balanță

Am tot vorbit despre faptul că trebuie să înțelegem exact cum funcționează elementele și semnele și simbolistica zodiilor și ala mai departe. Pentru această predominantă aer vorbim despre un mic risc în acest moment, pierderea perspectivei, a obiectivității. Este și un moment de stază, un moment în care nativii balanță trebuie să reconfigureze puțin tot ceea ce se întâmplă. Ne folosim de faptul că este un sfârșit de an, ca orice sfârșit de an este o perioadă portal, este o perioadă de tranziție, ne aflăm pe o cuspidă între 2023 și 2024. Nativii Balanță s-ar putea să fi pierdut ceva esențial din vedere.

Scorpion

Planeta guvernatoare este foarte relevantă în această perioadă, acest Pluto. Se poate vorbi despre omnipotența lui Pluto. Acum avem o reprezentare alchimică foarte specială a lui Plutp aflatăpe acest grad fatidic cum spunem noi, deci cu siguranță scorpionii au de scos pe undeva din structura lor ceva, pentru că se scot acum tot felul de lucruri care sunt toxice, care nu ne mai sunt folositoare, reziduri. Avem șansa de a scăpa de reziduri sau Universul ne legitimează persoane care sunt cu totul altceva decât vor să pară și ne poate șoca acest lucru și trebuie să ne supunem voinței Universului, voinței lui Dumnezeu.

Săgetător

Foarte frumoasă prezența lui Venus, a lui Mercur și a lui Marte în semnul dumneavoastră. Avem aici un aspect impecabil aș spune, între Venus și Pluto. Acest aspect vorbește despre regăsiri karmice, despre puterea unor parteneriate care pe undeva au un rol în viața nativilor săgetător. Pluto este și bogătașul zodiacului, deci pot apărea parteneriate în urma cărora aveți foarte mult de câștigat din punct de vedere financiar.

Capricorn

Vorbim despre o formă de dezamăgire aș spune pe care a luat-o puțin în ultima perioadă. A fost un mesaj de genul cum luptăm cu vechile atașamente. Pentru Capricorni, Pluto este chiar în semn pe acest grad. Dacă știți că aveți mai multe planete în Capricorn este clar că a fost o perioadă care a lucrat pe zona aceasta de împătimire, pentru că Pluto este patima și dacă au fost nativi Capricorn care s-au împătimit pe ceva este important din punct de vedere psihic să vă gândiți încă o dată pe ce v-ați împătimit în ultima perioadă pentru că trebeuie să faceți în așa fel încât să vă orientați spre altă zonă.

Vărsător

Trebuie să înțelegem și să intuim cam cum putem adăuga acum în acest moment de trecere între ani experiența pe care am acumulat-o în 2023 și care este predominanta noastră în tema personală. Nativii Vărsător atât de puternic amprentați de aceste două planete care se găsesc pe cuspida zodiei lor, Pluto care se pregătește să intre în Vărsător și Saturn care abia a ieșit din semnul dumneavoastră evident încercările au fost multiple. Cu siguranță au fost situații care v-au provocat la un nivel foarte profund, foarte puternic. Este important să vedem cum sunteți conectați cu diverse segmente de viață. Se presupune că această apropiere a lui Pluto de semnul Vărsătorului vorbește de o reconectare cu zona materială cu o total diferită abordare. Trebuie să abordați diferit modul în care câștigați.

Pești

Puternic moment pentru nativii pești pentru că nu putem să nu remarcăm forța pe care Saturn o are zilele acestea prin sextilul pe care îl face cu Soarele aflat în semnul Capricornului. Se spune că nu folosește la nimic să fii ceva dacă nu ești dublat de un teoretician n acel ceva. Trebuie să fiți conștienți că sunteți o forță, trebuie să știți exact în ce domeniu aveți această forță și să o transmiteți și celorlalți pentru că acest sextil pe care Saturn îl face cu Soarele zilele acestea vorbește despre zona în care dumneavoastră dominați.