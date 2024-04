„360 de grade”, cu Alina Bădic: „Suntem într-un program de testare karmică, suntem pe punctul de a ne asuma anumite responsabilități, specific saturniene” (VIDEO)

Alina Badic a vorbit împreună cu Lucrețiu Tudoroiu în ediția de sâmbătă seară a emisiunii 360 de grade despre faptul că ne aflăm într-un program de testare karmică, fapt ce presupune asumarea anumitor responsabilități, specific saturniene.

„360 de grade”, cu Alina Bădic

“Ne întrebăm și care este zona de forță, pentru că de multe ori vrem să ne găsim echilibrul și vrem să știm unde ni se dă OK-ul, unde lucrurile par să funcționeze și par să meargă într-o variantă foarte frumoasă. Vrem să știm și de unde vine provocarea, spuneam pentru că cu toții avem provocări. Chiar discutam cu o doamnă zilele trecute și spunea că s-a săturat într-un fel de provocări. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem faptul că cu toții avem o cruce de dus. O să vă rog să ne explicați puțin și despre lucrurile care s-au activat acum și partea negativă să spunem așa pe undeva, însă vorbește foarte explicit, foarte pe înțelesul nostru și din zona binelui și din zona întunecată, periplul lui Pluto în Vărsător pentru două decenii de asemenea are o semnificația aparte din punct de vedere astrologic și ar trebui să fim curioși să vedem cam pe unde ne situăm cu acest pluto în Vărsător, în funcție de astrograma personală. Suntem după părerea noastră într-un program de testare karmic mai mult decât de obicei?”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

La rândul său, Lucrețiu Tudoroiu a precizat: “Da, cred că se poate spune foarte bine, foarte bine așa, pentru că ai zis e foarte bine, suntem, ni se vorbește din amândouă părțile, deci de pe amândoi umerii, cum se zice în popor, și din dreapta vorbește ce luminos și de pe stânga cel mai negru la culoare și ăsta este de fapt testul nostru. Da, ai zis foarte bine iarăși că suntem într-o perioadă de începuturi și o perioadă de sfârșituri.

Nu trebuie să fim atât de pesimiști. sigur sunt încercări. Încercările ne caută la locul unde s-a obișnuit să ne găsească. Cum se zice în descântecele românești ducă-se pe pustii. Se duc într-un spațiu gol, într-un spațiu pustiu de noi noi am evoluat nemișcat ne-am ridicat și această ridicare ne permite într-adevăr acuma am pierdut ce capabilă așa ceva și mai ales pentru cei doritori să facem niște salturi spirituale care ne ajută foarte mult. și eu am discutat cu multă lume în perioada aceasta cineva mi-a și zis „uite nu mai suport locul de muncă nu mă simt deloc bine mi-am ratat cariera. Poate că ar fi cazul să înceapă ceva nou “, a spus Lucrețiu Tudoroiu.