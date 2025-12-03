Aproape 5.000 de elevi de clase primare din județul Iași au rămas repetenți din 2019 până în 2025. De asemenea, de la clasele primare până la clasa a XII-a, au rămas repetenți în ultimii șase ani școlari circa 19.000 de elevi, arată un raport realizat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași.

Mii de elevi repetenți în județul Iași

Aproape 5.000 de elevi de clase primare din județul Iași au rămas repetenți din 2019 până în 2025, cei mai mulți în anul școlar trecut – 1.058:

În anul școlar 2019-2020 au fost 507 de elevi repetenți

În anul școlar 2020-2021 au fost 817 de elevi repetenți

În anul școlar 2021-2022 au fost 879 de elevi repetenți

În anul școlar 2022-2023 au fost 785 de elevi repetenți

În anul școlar 2023-2024 au fost 806 de elevi repetenți

În anul școlar 2024-2025 au fost 1.058 de elevi repetenți

De asemenea, circa 19.000 de elevi din județul Iași, de la clasele primare până la clasa a XII-a, au rămas repetenți în ultimii șase ani școlari, potrivit datelor ISJ Iași, citate de În anul școlar 2021-2022 au fost cei mai mulți – 3.245.

Impactul pandemiei asupra educației

„Precizăm că anul școlar 2019-2020, pe care îl luați ca reper de comparație, înseamnă, de fapt, debutul pandemiei. Activitățile didactice, inclusiv evaluarea, s-au derulat, începând din acel an și până la finalul pandemiei (anul școlar 2021-2022), în condiții atipice impuse de regulile și prioritățile acelui moment. De altfel, evaluările și intervențiile realizate până acum de ISJ Iași – teste inițiale, teste inițiale standardizate, simulări – au arătat că perioada de pandemie a generat pierderi în învățare”, a declarat Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Instituția consideră că e nevoie de extinderea programelor de remediere și la nivel primar pentru a scădea numărul de repetenți.

Majoritatea dintre ei sunt din mediul rural. Antonina Bliorț explică: „Numărul cel mai mare de elevi aflați în această situație este identificat în mediul rural, acolo unde există un număr mare de copii care provin din familii vulnerabile, zone cu o migrație mare a părinților în străinătate, cu familii care sunt afectate de condițiile socio-materiale precare, cu un număr mare al copiilor remigranți etc.”.