A fost promulgată legea care introduce drepturi suplimentare pentru salariați. Ce prevede actul normativ

Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Codului muncii și Codului administrativ, iar actul normativ prevede drepturi suplimentare pentru salariați.

Traseul legislativ și forma proiectului pot fi consultate integral

Legea cu drepturi suplimentare pentru salariați, promulgată

Legea prevede printre altele că funcționarii publici pot lucra în regim de telemuncă.

Totodată, actul normativ stipulează că angajatorul are obligația să acorde pe o perioadă de cinci zile într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, un concediu de îngrijitor pentru ca acesta din urmă să ofere îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

În plus, potrivit legii, salariatul are dreptul să absenteze cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o problemă de urgență familială care face indispensabilă prezența imediată a salariatului, cu condiția să îl informeze în prealabil pe angajator și să recupereze perioada absentată până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru. Modul de recuperare a perioadei de absență se stabilește de comun acord de către angajator și salariat.

Inițiativa prevede și obligația angajatorului de a acorda concediu paternal, la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispozițiilor din Legea nr. 210 din 1999, fără să fie condiționat demersul de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului. Încălcarea obligației se sancționează cu amenzi cuprinse între 4.000 și 8.000 de lei.