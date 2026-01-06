Olanda a interzis deţinerea, vânzarea sau cumpărarea a două rase celebre de pisici. Interzise sunt și evenimentele, precum explozițiile sau concursurile, care presupun implicarea acestor feline.

Care sunt cele două rase celebre de pisici care au fost interzise în Olanda

Olanda a interzis cetățenilor lor să mai dețină, vândă sau cumpere exemplare din rasele Sphynx şi Scottish Fold. Legea se palică exclusiv animalelor născute după 1 ianuarie şi celor care nu au microcip. Astfel, persoanele care dețin feline din aceste două rase încă de dinainte de intrarea legii în vigoare nu trebuie să renunțe la animale. Ce trebuie să facă, în schimb, e să dovedească cu ajutorul unor documente că pisicile sunt microcipate și că au intrat în grija lor până la1 ianuarie.

Ce riscă persoanele care nu respectă legea

Cei care încearcă să fenteze legea trebuie să știe că există și consecințe. care nu pot dovedi microciparea animalelor, dar și faptul că le dețin de dinainte de 1 ianuarie, riscă să fie sancționați cu amenzi de până la 1.500 de euro, potrivit Observator News.

Cum își justifică autoritățile olandeze decizia de a interzice cele două rase de pisici

Decizia aparent controversată a autorităților olandeze are, de fapt, scopul de a proteja animalele. Ambele rase sunt predispuse la a dezvolta afecțiuni genetice cauzate de înmulțirea haotică, necontrolată. Acest fenomen are la bază dorința oamenilor de a obține cât mai mulți bani din vânzarea felinelor.

Când vine vorba de pisicile din rasa , recunoscute pentru urechile lor mici, vorbim de dificultăți de mișcare, dar și de dureri frecvente resimțite de animale. În cazul pisicilor Sphynx, lipsa blănii le face extrem de sensibile la frig și le predispune bolilor de piele, ori arsurilor solare.

Decizia autorităților au împărțit oamenii în două tabere. O fostă crescătoare de Sphynx, Svetlana Dimtcheva, susține că aceste pisici „nu suferă” și avertizează că hotărârea ar putea duce la extincția rasei.

Interzicerea creșterii acestor rase nu este o măsură nouă, fiind adoptată prima dată în 2014. Însă, ce s-a schimbat odată cu intrarea în noul an este strictețea regulilor.