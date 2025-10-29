Cum arată viața unui tânăr nepalez care a ales să muncească în țara noastră? Tot mai mulți tineri din Asia își lasă în urmă familia în speranța unui viitor mai bun. România devine una dintre destinațiile lor, însă țara se confruntă totodată cu o criză acută de . Deși vin plini de speranțe, mulți dintre ei se lovesc de o realitate dură și departe de așteptările lor. Programul prelungit, cazările modeste, accesul limitat la servicii medicale și diferențele culturale le fac adaptarea dificilă.

Cum arată viața unui tânăr nepalez în România

La doar 26 de ani, Ray Khagendra muncește într-un restaurant asiatic din și își caută drumul spre un nou început. A ajuns în România acum doi ani, plin de entuziasm și visuri europene. Însă viața i-a arătat rapid că între vis și realitate e adesea o prăpastie greu de trecut. Schimbarea radicală a stilului de viață i-a adus dor, nesiguranță și multe momente de singurătate, greu de dus departe de casă.

„Primul an a fost foarte greu, nu pot spune că a fost ușor. E destul de diferit de ceea ce mă așteptam. Stilul de viață, mentalitatea oamenilor și toate cele cu care eram obișnuit acasă. Poate gândim diferit, iar neînțelegerile sunt multe”, a declarat tânărul, potrivit antena3.ro.

Totuși, a învățat limba română și a început să se bucure de obiceiurile și ospitalitatea oamenilor din jur. „Știi ce-mi place la români? Că atunci când se întâlnesc ei încep cu «Bună ziua!» și «Ce faci?». Astea sunt de bază”, a spus Ray.

A încercat multe mâncăruri tradiționale, însă au devenit preferații lui, urmați de sarmale și alte preparate locale. Chiar și așa, gustul mâncării mamei rămâne unic. „Cea mai bună mâncare rămâne tot cea a mamei mele. E un fel cu linte, orez și carne de porc. Mi-e foarte dor de mâncarea ei”, a mai spus el.

Ce l-a surprins cel mai mult în cultura românească

Ray a venit în Europa convins că libertatea e totală, dar realitatea culturală l-a surprins și i-a zdruncinat convingerile profunde. Diferențele dintre oameni l-au făcut să reflecteze, mai ales distanța emoțională și individualismul pe care nu le putea înțelege complet.

„În țara mea, noi stăm cu părinții noștri până mor. Aici oamenii sunt puțin mai reci, își văd de treaba lor. Noi împărțim totul, suntem mereu împreună”, a spus tânărul.

Cel mai mare șoc cultural pentru el a fost felul relaxat în care își trăiesc relațiile. „A fost foarte surprinzător că doi oameni care nu sunt căsătoriți pot trăi împreună. Și nimeni nu le spune nimic. În țara mea nu e așa. Noi nu avem voie să facem asta”, a declarat Ray.

Cu timpul însă, acesta a învățat să vadă dincolo de diferențe și să prețuiască libertatea de a alege. „Îmi place libertatea asta, dar la început recunosc că am fost un pic șocat”, a mai precizat el, pentru sursa menționată.