Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat vizibil! Populația României după domiciliu a ajuns la 21,67 milioane la 1 iulie 2025. Față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea este de 0,5%. Datele confirmă un trend descendent și un dezechilibru demografic tot mai pronunțat.

Cum s-a schimbat structura populației României în 2025

Populația urbană continuă să fie majoritară, reprezentând 55,3% din totalul locuitorilor, potrivit datelor publicate marți de . Femeile dețin o pondere ușor superioară, ajungând la 51,2% din totalul populației și menținând un echilibru fragil între sexe.

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a intensificat vizibil, reflectând creșterea ponderii vârstnicilor și scăderea constantă a populației tinere. Persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste depășesc cu 35,4% populația tânără de 0-14 ani. România numără în prezent 4,05 milioane de persoane vârstnice, față de doar 2,99 milioane de tineri, arată statisticile naționale.

La 1 iulie 2025, mediul urban avea 11,99 milioane de persoane, în scădere cu 1% față de anul anterior. Populația rurală a înregistrat o creștere ușoară, ajungând la 9,68 milioane de locuitori, fapt ce indică o ușoară stabilizare. Femeile sunt mai numeroase, însumând 11,10 milioane de persoane, însă numărul lor a scăzut cu peste 51.900 într-un an. Populația masculină a ajuns la 10,57 milioane de persoane, în scădere cu aproximativ 55.600 comparativ cu anul trecut.

Cum a evoluat fenomenul de îmbătrânire demografică în România

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, ponderea persoanelor vârstnice crescând cu 0,3%, iar cea a tinerilor reducându-se cu același procent, potrivit datelor INS.

Indicele de îmbătrânire a urcat de la 130,2 la 135,4, ceea ce înseamnă 135 de vârstnici la 100 de tineri în 2025. Vârsta medie a populației a ajuns la 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mult decât în vara anului 2024, indicând o tendință clară. Vârsta mediană a crescut la 44,0 ani, în urcare cu 0,5 ani, confirmând evoluția lentă, dar constantă a .

Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea între 45 și 49 de ani, care deține o pondere de 8,6% în totalul populației. În rândul bărbaților, această grupă reprezintă 9,0%, iar în cazul femeilor 8,3%, evidențiind un ușor dezechilibru între sexe. Copiii cu vârste între 0 și 4 ani au o pondere de doar 4,0%, mai redusă decât grupele de 5-9 și 10-14 ani.