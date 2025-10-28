B1 Inregistrari!
Fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează în România. Generațiile tinere sunt tot mai puține

Fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează în România. Generațiile tinere sunt tot mai puține

Ana Beatrice
28 oct. 2025, 12:05
Fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează în România. Generațiile tinere sunt tot mai puține
Sursă foto: Captură video/ YT
Cuprins
  1. Cum s-a schimbat structura populației României în 2025
  2. Cum a evoluat fenomenul de îmbătrânire demografică în România

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat vizibil! Populația României după domiciliu a ajuns la 21,67 milioane la 1 iulie 2025. Față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea este de 0,5%. Datele confirmă un trend descendent și un dezechilibru demografic tot mai pronunțat.

Cum s-a schimbat structura populației României în 2025

Populația urbană continuă să fie majoritară, reprezentând 55,3% din totalul locuitorilor, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică. Femeile dețin o pondere ușor superioară, ajungând la 51,2% din totalul populației și menținând un echilibru fragil între sexe.

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a intensificat vizibil, reflectând creșterea ponderii vârstnicilor și scăderea constantă a populației tinere. Persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste depășesc cu 35,4% populația tânără de 0-14 ani. România numără în prezent 4,05 milioane de persoane vârstnice, față de doar 2,99 milioane de tineri, arată statisticile naționale.

La 1 iulie 2025, mediul urban avea 11,99 milioane de persoane, în scădere cu 1% față de anul anterior. Populația rurală a înregistrat o creștere ușoară, ajungând la 9,68 milioane de locuitori, fapt ce indică o ușoară stabilizare. Femeile sunt mai numeroase, însumând 11,10 milioane de persoane, însă numărul lor a scăzut cu peste 51.900 într-un an. Populația masculină a ajuns la 10,57 milioane de persoane, în scădere cu aproximativ 55.600 comparativ cu anul trecut.

Cum a evoluat fenomenul de îmbătrânire demografică în România

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, ponderea persoanelor vârstnice crescând cu 0,3%, iar cea a tinerilor reducându-se cu același procent, potrivit datelor INS.

Indicele de îmbătrânire a urcat de la 130,2 la 135,4, ceea ce înseamnă 135 de vârstnici la 100 de tineri în 2025. Vârsta medie a populației a ajuns la 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mult decât în vara anului 2024, indicând o tendință clară. Vârsta mediană a crescut la 44,0 ani, în urcare cu 0,5 ani, confirmând evoluția lentă, dar constantă a procesului de îmbătrânire.

Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea între 45 și 49 de ani, care deține o pondere de 8,6% în totalul populației. În rândul bărbaților, această grupă reprezintă 9,0%, iar în cazul femeilor 8,3%, evidențiind un ușor dezechilibru între sexe. Copiii cu vârste între 0 și 4 ani au o pondere de doar 4,0%, mai redusă decât grupele de 5-9 și 10-14 ani.

