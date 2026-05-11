Mama care și-a torturat fiul de doar un an a fost condamnată definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Femeia din județul Iași i-a provocat propriului copil fracturi de femur și de mână.

Ce au descoperit anchetatorii despre mama care și-a torturat băiețelul prematur

la iveală în vara anului 2024, după ce femeia, care își părăsise inițial gemenii născuți prematur, s-a întors acasă sub pretextul că vrea să aibă grijă de ei.

Profitând de momentele în care tatăl era plecat cu celălalt geamăn la spital, mama care și-a torturat copilul a început să îl chinuie sistematic pe micuț. Procurorii au scos la lumină detalii șocante din telefoanele acesteia.

Au descoperit conversații în care femeia afirma că nu îi pasă dacă bebelușul va muri, motivul principal al urii fiind faptul că acesta se născuse înainte de termen.

Cum a fost prinsă această individă

Salvarea bebelușului a venit de la bunica din partea tatălui, care a auzit într-o noapte plânsetele disperate ale micuțului și amenințările cu moartea spuse de mamă.

Văzând că bebelușul este plin de răni și vânătăi, bunica a alertat imediat autoritățile la numerele de urgență 112 și 119. Deși femeia s-a opus inițial transferului la spital, medicii de la Pediatrie din Iași au preluat cazul și au rămas șocați de gravitatea leziunilor.

Analizele medicale au confirmat existența unor fracturi multiple la nivelul membrelor superioare și inferioare, indicând o agresiune prelungită.

Ce pedeapsă a primit femeia

În fața instanței, femeia a încercat să se apere susținând că a avut o stare psihică precară după naștere și că a fost, la rândul ei, o victimă a violenței domestice, scrie

Totuși, magistrații au considerat că faptele sale sunt de o gravitate extremă, astfel că femeia a primit o sentință definitivă de închisoare cu executare.

Pe lângă anii de detenție, aceasta este obligată de judecători să achite suma de 110.000 lei pentru cheltuielile medicale de recuperare ale micuțului, dar și 10.000 de euro drept daune morale pentru suferințele fizice și psihice provocate.