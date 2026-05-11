B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mama care și-a torturat bebelușul pentru că s-a născut prematur a fost condamnată definitiv

Mama care și-a torturat bebelușul pentru că s-a născut prematur a fost condamnată definitiv

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 20:40
Mama care și-a torturat bebelușul pentru că s-a născut prematur a fost condamnată definitiv
Foto: Pixabay.
Cuprins
  1. Ce au descoperit anchetatorii despre mama care și-a torturat băiețelul prematur
  2. Cum a fost prinsă această individă
  3. Ce pedeapsă a primit femeia

Mama care și-a torturat fiul de doar un an a fost condamnată definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Femeia din județul Iași i-a provocat propriului copil fracturi de femur și de mână.

Ce au descoperit anchetatorii despre mama care și-a torturat băiețelul prematur

Tragedia a ieșit la iveală în vara anului 2024, după ce femeia, care își părăsise inițial gemenii născuți prematur, s-a întors acasă sub pretextul că vrea să aibă grijă de ei.

Profitând de momentele în care tatăl era plecat cu celălalt geamăn la spital, mama care și-a torturat copilul a început să îl chinuie sistematic pe micuț. Procurorii au scos la lumină detalii șocante din telefoanele acesteia.

Au descoperit conversații în care femeia afirma că nu îi pasă dacă bebelușul va muri, motivul principal al urii fiind faptul că acesta se născuse înainte de termen.

Cum a fost prinsă această individă

Salvarea bebelușului a venit de la bunica din partea tatălui, care a auzit într-o noapte plânsetele disperate ale micuțului și amenințările cu moartea spuse de mamă.

Văzând că bebelușul este plin de răni și vânătăi, bunica a alertat imediat autoritățile la numerele de urgență 112 și 119. Deși femeia s-a opus inițial transferului la spital, medicii de la Pediatrie din Iași au preluat cazul și au rămas șocați de gravitatea leziunilor.

Analizele medicale au confirmat existența unor fracturi multiple la nivelul membrelor superioare și inferioare, indicând o agresiune prelungită.

Ce pedeapsă a primit femeia

În fața instanței, femeia a încercat să se apere susținând că a avut o stare psihică precară după naștere și că a fost, la rândul ei, o victimă a violenței domestice, scrie Observator News.

Totuși, magistrații au considerat că faptele sale sunt de o gravitate extremă, astfel că femeia a primit o sentință definitivă de închisoare cu executare.

Pe lângă anii de detenție, aceasta este obligată de judecători să achite suma de 110.000 lei pentru cheltuielile medicale de recuperare ale micuțului, dar și 10.000 de euro drept daune morale pentru suferințele fizice și psihice provocate.

Tags:
Citește și...
Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
Eveniment
Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
 Un tânăr s-a electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un tren
Eveniment
 Un tânăr s-a electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un tren
Viața la bloc în 2026. Închiderea balconului necesită autorizație de construire
Eveniment
Viața la bloc în 2026. Închiderea balconului necesită autorizație de construire
Anchetatorii au refăcut filmul crimei din lanul de rapiță. Cine este bărbatul depistat cu elicopterul și arestat preventiv
Eveniment
Anchetatorii au refăcut filmul crimei din lanul de rapiță. Cine este bărbatul depistat cu elicopterul și arestat preventiv
Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Eveniment
Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
Eveniment
Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
Eveniment
Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
Europa accelerează cursa pentru mașinile electrice. Aproape 200 de miliarde de euro au fost investite în industria EV
Externe
Europa accelerează cursa pentru mașinile electrice. Aproape 200 de miliarde de euro au fost investite în industria EV
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Politică
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Ciucu spune că unii angajați STB își iau concedii medicale și apoi revin la serviciu, ca să ia mai mulți bani pe orele suplimentare
Eveniment
Ciucu spune că unii angajați STB își iau concedii medicale și apoi revin la serviciu, ca să ia mai mulți bani pe orele suplimentare
Ultima oră
21:26 - Începe Festivalul de Film de la Cannes 2026. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 79
21:23 - ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
21:17 - Lora și Ionuț Ghenu dau semne că s-au despărțit. Vedeta s-a afișat fără soț la nunta anului
20:55 - Ludovic Orban insistă cu revenirea în PNL. Cum vede o alianță reformistă în jurul lui Bolojan (VIDEO)
20:49 - Noul ministru al lui Peter Magyar cere resetarea politicii pentru maghiarii din străinătate și critică era Orban. Ce acuzații lansează Zoltan Tarr
20:09 - Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
20:05 -  Un tânăr s-a electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un tren
19:46 - Avertismentul ministrului de finanțe. De ce trebuie adoptat rapid bugetul pe 2027
19:38 - Cătălin Măruță a revenit la PRO TV. Cum a fost surprins fostul moderator
19:33 - Ministerul Mediului pregătește SUMAL 3.0 și introduce inteligența artificială în controlul pădurilor. Cum va fi urmărit fiecare transport de lemn în timp real