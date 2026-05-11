Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I

Iulia Petcu
11 mai 2026, 20:09
Cuprins
  1. De ce a decis Primăria să golească Lacul Herăstrău
  2. Când ar putea începe efectiv lucrările
  3. Cum va arăta proiectul de modernizare al parcului

Lacul Herăstrău intră într-una dintre cele mai ample intervenții din ultimii ani. Administrația Capitalei a decis să înceapă lucrări de consolidare considerate urgente. Primarul general, Ciprian Ciucu, spune că degradarea malurilor nu mai permite amânări, iar proiectul presupune inclusiv golirea completă a lacului.

De ce a decis Primăria să golească Lacul Herăstrău

Primarul general a explicat că eroziunea malurilor din Parcul Regele Mihai I continuă de mai mulți ani, iar în unele zone terenul pierde constant din stabilitate. Potrivit edilului, lipsa unei intervenții rapide ar putea duce la extinderea surpărilor și la degradarea accelerată a întregii zone.

Ciprian Ciucu spune că proiectul tehnic presupune lucrări de îndiguire și consolidare realizate direct în zona submersă, iar acestea nu pot fi executate în condiții normale fără evacuarea apei din lac.

„Toată lumea ştie că se surpă malurile şi cad în apă, iar apa mănâncă din maluri în fiecare an. E normal să le punem în siguranţă. Proiectul tehnic, care va presupune lucrări de îndiguire din beton, în apă, nu se poate face decât dacă goleşti lacul. Eu am două posibilităţi: să nu fac nimic, iar situaţia să continue sau, pentru că am deblocat acest proiect, să îl executăm. Ştiu că va fi o perioadă de disconfort în acest an, dar e bine să facem ceea ce este corect, când este corect”, a precizat Ciucu.

Când ar putea începe efectiv lucrările

Potrivit primarului general, intervențiile pentru punerea în siguranță a malurilor ar putea începe în aproximativ trei săptămâni, în funcție de ultimele discuții tehnice cu constructorul. Administrația analizează în prezent calendarul de execuție și durata exactă a lucrărilor, pentru a stabili momentul optim în care lacul va fi golit și cât timp va rămâne în această stare.

„Dacă vor dura mult, îi dăm drumul mai devreme şi golim lacul mai devreme. Dacă vor dura puţin, mai împingem acest termen”, a transmis edilul, potrivit Libertatea.

Cum va arăta proiectul de modernizare al parcului

Primăria anunță că intervenția nu se limitează doar la consolidarea malurilor, ci face parte dintr-un program mai amplu de conservare și modernizare a celui mai mare parc din București.

Pentru definirea soluțiilor tehnice, administrația colaborează cu Asociația Peisagiștilor și cu Ordinul Arhitecților, urmând ca proiectele de intervenție să fie dezvoltate etapizat și supuse dezbaterii publice.

„Acest lucru presupune golirea lacului, curăţarea acestuia (fundul lacului este murdar şi colmatat) şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, arătat Ciucu.

