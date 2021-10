Ce spunea Octavian Iordăchescu despre Mihaela Rădulescu și „Duminica în familie”, emisiunea pe care regretatul veteran al Televiziunii Române o lansa în urmă cu aproape 15 ani

Octavian Iordăchescu, regretatul om de media care și-a dedicat cariera Televiziunii Române, și Dumitru Moroșanu lansau în urmă cu aproape un deceniu și jumătate „Duminica în familie”, celebra emisiune pe care o prezenta Mihaela Rădulescu la Antena 1.

Ce spunea Octavian Iordăchescu despre Mihaela Rădulescu și emisiunea „Duminica în familie”

„La început, Mihaela Rădulescu a venit pe gratis. (…) Am făcut o grămadă de castinguri. Şi ea era pe lista noastră de la început. O ştiam de la Tele 7 abc. La un moment dat, s-a întâlnit cu colega noastră, Ada Vertan. Vii, a întrebat-o? Vin şi gratis, a spus ea. Şi aşa a fost, la început. În martie 1998, i-am dat drumul. Trebuia să intre la sfârşitul lui 1997, dar a trebuit să facem un Revelion pentru Antena 1. A mers foarte bine, iar adevărul adevărat a fost că «Duminica» a fost primul program care a ridicat Antena”, spunea Octavian Iordăchescu într-un interviu pentru Pagina de Media.

Întrebat care a fost ideea de bază a emisiunii, el spunea: „Nu am vrut să fie ceva acaparator. Am pornit de la ideea că românii se aşează duminica la masă, în familie. Emisiunea nu trebuie să îi distragă, ci să fie acolo, cu ei. Să nu se oprească din mâncat ca să se uite la televizior, să nu îi oprească de la cee ce fac. Emisiunea îşi are bazele în vechile emisiuni duminicale de la TVR”.

Televiziunea Română, după moartea lui Octavian Iordăchescu: „A fost unul dintre oamenii care au clădit universul radio-tv din țara noastră

Octavian Iordăchescu, unul dintre profesioniștii care și-au dedicat cariera Radioteleviziunii Române și TVR, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, a anunțat Televiziunea Română printr-un comunicat de presă.

„Autor a numeroase producții radio şi tv, co-director al Festivalului Internațional «Cerbul de Aur» de la Brașov, între anii 1992 și 1994, scenarist al primului film de divertisment realizat după 1989, «Castelele lui Dracula», film selecționat și apreciat în mod deosebit la Festivalul Internațional de la Montreux, Octavian Iordăchescu a fost unul dintre oamenii care au clădit universul radio-tv din țara noastră”, se arată în comunicatul TVR.

Octavian Iordăchescu a fost redactor-șef și director de programe în Televiziunea Română și a fost distins cu numeroase premii pentru activitatea sa, inclusiv cu Premiul APTR pentru organizarea Festivalului Internațional Cerbul de Aur, în 1992.

În ultimii ani a fost co-producător al mai multor emisiuni TVR, precum „37 de grade Celsius”, „Hai-Hui”, „Ne vedem la TVR” sau „Femei de 10, bărbați de 10”.

Cunoscutul om de media a absolvit Facultatea de Litere, Istorie și Filosofie, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și a publicat volumul de proză scurtă „Aici, Radio – Vacanța”, în 1977, respectiv volumul de amintiri „Ion Vova cel cumplit”, în anul 2007.

După facultate s-a angajat reporter la Radio Iași, iar apoi a fost redactor, secretar general de redacție la Radio București, redactor-șef și director de programe la Televiziunea Română.

„A muncit cu pasiune şi bucurie ani de zile pentru emisiunea «Ora Veselă», alături de realizatorii Octavian Sava, Marin Traian, Grigore Pop, Silviu Georgescu, Eduard Jurist, Stelian Filip, Manole Pavel Dan, în frunte cu părintele și mentorul tuturor, regizorul artistic Ion Vova, sufletul acestei emisiuni”, spune TVR.

În perioada 1967-1984, Octavian Iordăchescu a fondat și a condus ca redactor-șef postul Radio Vacanța, ce difuza o serie de emisiuni cu profil turistic, timp de cinci luni, în cinci limbi, pe tot litoralul românesc, iar în 1973 a fondat Programul III, Radio pentru Tineret.

„Prin cariera sa dedicată publicului, Octavian Iordăchescu rămâne un reper al industriei de televiziune și radio, o lume care a rămas mai săracă, odată cu trecerea lui în neființă”, mai spune Televiziunea Română.