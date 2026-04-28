B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Predarea lui Alexandru Bălan. Reacție de la Palatul Cotroceni. Ce spune Nicușor Dan despre schimbul de prizonieri

Predarea lui Alexandru Bălan. Reacție de la Palatul Cotroceni. Ce spune Nicușor Dan despre schimbul de prizonieri

Adrian A
28 apr. 2026, 18:18
Predarea lui Alexandru Bălan. Reacție de la Palatul Cotroceni. Ce spune Nicușor Dan despre schimbul de prizonieri
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  Nicușor Dan laudă SRI pentru schimbul de prizonieri
  SUA apreciază rolul României

Nicușor Dan a reacționat și el după schimbul de prizonieri dintre Republica Moldova și Rusia. Șeful statului a ținut să evidențieze implicarea SRI în această acțiune.

Nicușor Dan laudă SRI pentru schimbul de prizonieri

„România a participat activ si cu succes la efortul transatlantic, coordonat de Departamentul de Stat al SUA, care a presupus și recuperarea a doi ofițeri moldoveni ținuți captivi în Federația Rusă.

Demersurile diplomatice și de intelligence, încheiate cu schimbul de deținuți, au fost posibile și ca urmare a eforturilor autorităților române.

SRI, în coordonare cu partenerii din Cehia, Polonia și Ungaria, a documentat acțiunile de spionaj în favoarea KGB Belarus derulate de Alexandru Bălan, fundamentând reținerea acestuia în România.

În continuarea acțiunilor SRI, instituțiile judiciare române au acționat conform competențelor și au răspuns pozitiv solicitărilor autorităților din Republica Moldova de extrādare a cetățeanului moldovean, ceea ce a permis ulterior efectuarea schimbului.

Alături de partenerii noștri strategici, România rămâne dedicată eforturilor diplomatice și de intelligence colective, precum și susținerii Republicii Moldova.”, a transmis șeful statului.

SUA apreciază rolul României

Și Ambasada SUA la București a scris despre operațiunea în care a fost implicată și România.

 „Salutăm eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susținute și o coordonare strânsă între parteneri.

România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia și Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranță acasă a cinci persoane. Acest rezultat evidențiază importanța parteneriatelor de încredere și a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate și umanitare.” au transmis diplomații americani de la București.

În cadrul schimbului, Alexandru Bălan a fost cedat în schimbul jurnalistulului activist Andrzej Poczobut, precum și pentru unul dintre cei doi angajați ai serviciilor speciale moldovenești reținuți în Rusia în 2025.

Al doilea angajat a fost schimbat pentru soția unui agent GRU (Direcția Principală de Informații a Rusiei), care fusese deținută în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Tags:
Ultima oră
