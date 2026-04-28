Aris Eram a fost protagonistul unei ieșiri nocturne care a atras toate privirile. A fost surprins într-un local de lux alături de o tânără celebră, fosta parteneră a unui cunoscut artist.

Ce s-a întâmplat în localul unde Aris Eram a fost prezent

Cei doi foști participanți la emisiunea Survivor au petrecut ore bune împreună într-un local cunoscut din Capitală.

În timp ce restul invitaților socializau, aceștia au părut complet concentrați unul asupra celuilalt, schimbând priviri și zâmbete pe tot parcursul serii.

Chimia dintre ei a fost evidentă pentru toți cei prezenți, iar atmosfera a părut să depășească barierele unei simple prietenii, alimentând speculațiile despre o posibilă relație începută chiar în Republica Dominicană.

Cum s-a încheiat seara pentru cei doi

Momentul care a atras cel mai mult atenția a avut loc spre finalul petrecerii, când gesturile de afecțiune au devenit și mai clare.

Aris i-a făcut dedicații speciale tinerei, confirmând astfel interesul său pentru fosta iubită a lui Florin Ristei. Ulterior, cei doi nu s-au mai ferit de ochii curioșilor și au părăsit locația împreună, lăsând loc interpretărilor conform cărora între ei s-ar fi înfiripat o poveste de dragoste, scrie .

Care este istoricul relațiilor celor doi

Această apropiere vine într-un moment în care ambii par să fi lăsat trecutul în urmă. Yasmin Awad a preferat discreția după despărțirea neașteptată de Florin Ristei, în timp ce fiul Andreei Esca a fost asociat anterior cu Laura Giurcanu.

Imaginile recente din Capitală arată însă că cei doi se bucură de prezent și sunt gata pentru un nou început, deși rămâne de văzut dacă este vorba despre o relație serioasă sau doar despre o apropiere de moment.

Chiar dacă s-a încheiat de ceva timp, se pare că legăturile formate în Republica Dominicană sunt mai puternice decât se credea inițial.

Aris Eram a fost întotdeauna un personaj care a evitat scandalurile, preferând să își trăiască viața departe de lumina reflectoarelor atunci când nu este implicat în proiecte profesionale.