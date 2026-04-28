Acasa » Externe » Un bărbat a murit după ce a fost mușcat de un șarpe într-un resort din Egipt. Ce s-a întâmplat în timpul spectacolului cu reptile

Iulia Petcu
28 apr. 2026, 18:34
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul fatal din Egipt
  2. Ce au transmis autoritățile
  3. Ce urmează după moartea turistului german

Vacanța unei familii germane în Egipt s-a transformat într-o tragedie după un incident petrecut în timpul unui spectacol organizat într-un resort din Hurghada. Un turist de 57 de ani a murit după ce a fost mușcat de un șarpe, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Cum s-a produs incidentul fatal din Egipt

Bărbatul se afla în concediu alături de familie, într-un complex turistic din Hurghada, pe litoralul Mării Roșii. Cei trei participau la activitățile de divertisment oferite oaspeților.

În cadrul programului, un îmblânzitor folosea doi șerpi, despre care anchetatorii cred că erau cobre. Reptilele erau puse în jurul gâtului unor persoane din public. Potrivit informațiilor transmise de poliția germană, situația a scăpat de sub control în timpul demonstrației, transmite CNN. Unul dintre șerpi ar fi intrat în hainele turistului, potrivit Antena3.

Ce au transmis autoritățile

„Unul dintre șerpi s-a strecurat în pantalonii unui bărbat de 57 de ani, mușcându-l de picior”, se arată în comunicat. Incidentul a provocat rapid complicații medicale severe. „Ulterior, acesta a prezentat simptome clare de otrăvire și a necesitat resuscitare”. Personalul prezent a intervenit, iar victima a fost transportată de urgență la spital.

Medicii au încercat să îl salveze, însă turistul a murit ulterior la unitatea medicală. Identitatea sa nu a fost făcută publică de autorități.

Ce urmează după moartea turistului german

Inspectoratul de Poliție Criminală din Memmingen a deschis o investigație pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs decesul. Anchetatorii așteaptă și rezultatele unor teste toxicologice, care ar putea clarifica tipul veninului și evoluția stării victimei după mușcătură.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată amploarea acestui risc la nivel global. Între 81.000 și 138.000 de oameni mor anual după mușcături de șarpe.

De asemenea, de aproximativ trei ori mai multe cazuri provoacă amputări sau dizabilități permanente. Specialiștii avertizează că intervenția rapidă rămâne esențială în asemenea situații.

