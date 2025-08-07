B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » A murit ultima soră a Seniorului Corneliu Coposu. Rodica a fost „stâlpul siguranţei” familiei

A murit ultima soră a Seniorului Corneliu Coposu. Rodica a fost „stâlpul siguranţei” familiei

George Lupu
07 aug. 2025, 08:25
A murit ultima soră a Seniorului Corneliu Coposu. Rodica a fost „stâlpul siguranţei familiei
Sursa foto: Facebook

Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu, fost preşedinte al Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat în perioada 1990-1995, a murit la vârsta de 93 de ani.

Cuprins

  • Cine a afost Rodica Coposu
  • Cum a fost înființată Fundația Corneliu Coposu

Cine a afost Rodica Coposu

Joi dimineață, 7 august, a murit Steluța Lucia Rodica Coposu, președinta Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu.

S-a născut la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, jud. Sălaj.

A urmat cursurile primare în 4 localități diferite: clasa I-a la Bobota, clasa a II-a, în comuna Coșlariu (jud.Alba), clasa a III-a în comuna Oarda de jos(jud.Alba) și clasa a IV-a, la Școala nr. 2 din Alba-Iulia. Ulterior a urmat Liceul de fete din Alba-Iulia (1943-1944) iar mai apoi între 1944-1947 Școala Centrală de fete din București. Între 1947-1951 a urmat cursurile Liceului de fete nr. 12(azi, Colegiul ”Titu Maiorescu”).

Între anii 1951-1956 a urmat cursurile Institutului Politehnic din București. Împreună cu sora sa, Flavia, a susținut familia din bursa primită ca elevă, potrivit Fundației Coposu care a făcutu anunțul decesului pe Facebook.

Între 1956-1991, Rodica Coposu a lucrat la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București.

Cum a fost înființată Fundația Corneliu Coposu

La 17 iulie 1996, împreună cu sora ei, Flavia Bălescu-Coposu, au decis să înființeze Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor dispărut cu un an mai devreme

În anul 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.

„Îmi amintesc și eu (și spuneau și părinții) că a fost copilul cel mai cuminte și cel mai puțin pretențios dintre noi, pregătită parcă pentru viața ce o aștepta. Era veșnic surâzătoare, cu un păr bogat blond și ondulat și cu două gropițe mici, veșnic prezente pe fețișoara ei veșnic surâzătoare. Pentru familie, ea a devenit stâlpul siguranței. Și-a dedicat întreaga capacitate materială și spirituală pentru folosul familiei și al tuturor celor care i-au cerut sprijinul. Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie” , scria cu mulți ani în urmă sora ei mai mare Flavia Bălescu Coposu

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă
Eveniment
Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Eveniment
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Eveniment
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Politică
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
Eveniment
Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului
Eveniment
Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului
Două case au fost mistuite de flăcări. Unde se aflau proprietarii în tot acest timp
Eveniment
Două case au fost mistuite de flăcări. Unde se aflau proprietarii în tot acest timp
Un institut care studia „teleportarea” şi „călătoria în timp” a fost închis după 25 de ani
Eveniment
Un institut care studia „teleportarea” şi „călătoria în timp” a fost închis după 25 de ani
Vremea astăzi, 7 august. Ce au anunțat meteorologii ANM
Eveniment
Vremea astăzi, 7 august. Ce au anunțat meteorologii ANM
Un iaurt consumat în fiecare zi: obiceiul simplu care poate aduce beneficii neașteptate
Eveniment
Un iaurt consumat în fiecare zi: obiceiul simplu care poate aduce beneficii neașteptate
Ultima oră
10:24 - Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă
10:23 - Lia Bugnar: „Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant”. Ce spune despre perioada în care era model
10:03 - Elias Charalambous are emoții înaintea partidei cu Drita: „Va fi un meci greu”
09:59 - Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
09:40 - Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
09:34 - Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
09:21 - Trupul unui bărbat dispărut în urmă cu 28 de ani, găsit intact. Unde se afla
09:06 - Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
08:58 - Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului
08:56 - Thassos: Incendii de vegetație, după o furtună cu descărcări electrice