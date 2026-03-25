A vândut casa în 5 zile cu ajutorul ChatGPT. Suma obținută a depășit așteptările agenților imobiliari

Selen Osmanoglu
25 mart. 2026, 13:11
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a început totul
  2. Inteligența Artificială
  3. Preț peste așteptări
  4. Un exemplu al noilor tendințe

Un bărbat din Statele Unite a reușit să își vândă locuința în doar câteva zile, după ce a apelat la Inteligența Artificială pentru sfaturi. Mai mult decât atât, suma obținută a fost cu mult peste estimările făcute de specialiștii din domeniul imobiliar.

Cum a început totul

Robert Levine, un american din statul Florida, a ajuns să folosească ChatGPT într-un mod neașteptat. În timpul unei călătorii cu mașina spre Carolina de Nord, acesta și soția sa au decis, din curiozitate, să întrebe Inteligența Artificială ce ar trebui să facă pentru a-și vinde casa, scrie Fortune.

Întrebările inițiale au fost simple: „Suntem capabili să facem asta?” și „Care este un calendar realist?”. Răspunsurile primite au fost însă suficient de clare și utile încât cei doi au decis să urmeze sfaturile pas cu pas.

Inteligența Artificială

Ceea ce a început ca o metodă de a trece timpul s-a transformat rapid într-un proces bine organizat de vânzare. ChatGPT a oferit recomandări legate de stabilirea prețului, strategii de marketing, negociere și organizarea întregului proces.

Astfel, Inteligența Artificială a ajuns să joace un rol esențial, aproape ca un consultant imobiliar digital, ghidând fiecare etapă a tranzacției.

Preț peste așteptări

Rezultatul a fost unul surprinzător. Robert Levine și soția sa au reușit să vândă casa din Cooper City, Florida, pentru 954.800 de dolari.

Suma este cu aproximativ 100.000 de dolari mai mare decât estimările inițiale făcute de agenții imobiliari, ceea ce a atras atenția asupra eficienței noilor tehnologii în domeniul imobiliar.

Un exemplu al noilor tendințe

Experiența familiei Levine arată cât de mult au evoluat modelele de Inteligență Artificială și cât de utile pot deveni în viața de zi cu zi.

De la simple întrebări puse din curiozitate, până la un proces complet de vânzare coordonat digital, cazul demonstrează că tehnologia poate influența semnificativ deciziile financiare și rezultatele obținute.

