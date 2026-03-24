Paradoxul AI: meseriile „clasice” devin noua miză a marilor investitori la nivel global

Ana Beatrice
24 mart. 2026, 15:49
Paradoxul AI: meseriile „clasice” devin noua miză a marilor investitori la nivel global
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce devin meseriașii atât de valoroși într-o lume dominată de tehnologie
  2. Chiar poate inteligența artificială să înlocuiască orice job

În timp ce tot mai mulți cred că inteligența artificială va înlocui oamenii, realitatea începe să arate altceva. Unii dintre cei mai mari jucători din lume par să parieze exact pe opusul.

BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, își mută atenția și banii către un domeniu surprinzător de „tradițional”. Este vorba despre instalatori, electricieni și, în general, meseriași calificați. Cererea pentru astfel de profesii explodează, în timp ce numărul celor care le practică scade constant. Iar unde apare dezechilibrul, apar și oportunitățile, potrivit Fortune.

De ce devin meseriașii atât de valoroși într-o lume dominată de tehnologie

Creșterea accelerată a tehnologiei vine cu un efect neașteptat. În spatele inteligenței artificiale, al cloud-ului și al tuturor serviciilor digitale pe care le folosim zilnic stau centre de date care se construiesc pe bandă rulantă. Doar că aceste proiecte nu înseamnă doar cod și servere, ci o infrastructură fizică uriașă care trebuie pusă la punct de oameni reali.

Instalațiile electrice, de exemplu, pot ajunge să consume peste jumătate din bugetul total. Fiecare detaliu trebuie montat, verificat și întreținut de specialiști. Problema este simplă, nu sunt suficienți. Iar tehnologia, oricât ar avansa, nu poate înlocui mâna și experiența unui electrician sau a unui instalator. Așa se face că, într-o lume tot mai digitală, cei care lucrează direct în teren devin mai valoroși ca oricând.

Chiar poate inteligența artificială să înlocuiască orice job

Pe măsură ce tehnologia evoluează, apare un paradox tot mai clar. Inteligența artificială devine extrem de eficientă în sarcini digitale. În același timp, își arată limitele atunci când intră în contact cu lumea reală. Poate genera cod, analiza rapid informații și crea conținut în câteva secunde. Totuși, nu poate lucra pe un șantier și nu poate instala sisteme fizice.

De asemenea, nu se poate adapta cu ușurință la situații imprevizibile din teren. Cel puțin nu la nivelul unui om calificat. Din acest motiv, investitori precum BlackRock încep să privească meseriile tehnice ca pe o oportunitate reală. Iar pe măsură ce lumea devine tot mai digitală, aceste joburi devin mai bine plătite și tot mai căutate.

Citește și...
Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
IT&C
Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
Rusia vrea să interzică accesul la ChatGPT și Gemini începând de anul viitor
Externe
Rusia vrea să interzică accesul la ChatGPT și Gemini începând de anul viitor
Piața muncii în criză: Peste 38.000 de angajați din tehnologie, înlocuiți de noile programe
IT&C
Piața muncii în criză: Peste 38.000 de angajați din tehnologie, înlocuiți de noile programe
Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
IT&C
Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
Un nou spyware periculos vizează iPhone-urile prin site-uri compromise. Cum ajung datele utilizatorilor în mâinile hackerilor
IT&C
Un nou spyware periculos vizează iPhone-urile prin site-uri compromise. Cum ajung datele utilizatorilor în mâinile hackerilor
Românii colecționează telefoanele vechi. 86% declară că păstrează dispozitivele vechi la sertar (Studiu)
IT&C
Românii colecționează telefoanele vechi. 86% declară că păstrează dispozitivele vechi la sertar (Studiu)
Europa intră în cursa globală pentru 6G și internetul prin satelit cu o investiție de 100 de milioane de euro
IT&C
Europa intră în cursa globală pentru 6G și internetul prin satelit cu o investiție de 100 de milioane de euro
WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
IT&C
WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
IT&C
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
IT&C
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
