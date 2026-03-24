În timp ce tot mai mulți cred că va înlocui oamenii, realitatea începe să arate altceva. Unii dintre cei mai mari jucători din lume par să parieze exact pe opusul.

BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, își mută atenția și banii către un domeniu surprinzător de „tradițional”. Este vorba despre instalatori, electricieni și, în general, meseriași calificați. Cererea pentru astfel de profesii explodează, în timp ce numărul celor care le practică scade constant. Iar unde apare dezechilibrul, apar și oportunitățile, potrivit .

De ce devin meseriașii atât de valoroși într-o lume dominată de tehnologie

Creșterea accelerată a vine cu un efect neașteptat. În spatele inteligenței artificiale, al cloud-ului și al tuturor serviciilor digitale pe care le folosim zilnic stau centre de date care se construiesc pe bandă rulantă. Doar că aceste proiecte nu înseamnă doar cod și servere, ci o infrastructură fizică uriașă care trebuie pusă la punct de oameni reali.

Instalațiile electrice, de exemplu, pot ajunge să consume peste jumătate din bugetul total. Fiecare detaliu trebuie montat, verificat și întreținut de specialiști. Problema este simplă, nu sunt suficienți. Iar tehnologia, oricât ar avansa, nu poate înlocui mâna și experiența unui electrician sau a unui instalator. Așa se face că, într-o lume tot mai digitală, cei care lucrează direct în teren devin mai valoroși ca oricând.

Chiar poate inteligența artificială să înlocuiască orice job

Pe măsură ce tehnologia evoluează, apare un paradox tot mai clar. Inteligența artificială devine extrem de eficientă în sarcini digitale. În același timp, își arată limitele atunci când intră în contact cu lumea reală. Poate genera cod, analiza rapid informații și crea conținut în câteva secunde. Totuși, nu poate lucra pe un șantier și nu poate instala sisteme fizice.

De asemenea, nu se poate adapta cu ușurință la situații imprevizibile din teren. Cel puțin nu la nivelul unui om calificat. Din acest motiv, investitori precum BlackRock încep să privească meseriile tehnice ca pe o oportunitate reală. Iar pe măsură ce lumea devine tot mai digitală, aceste joburi devin mai bine plătite și tot mai căutate.