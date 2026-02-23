În inima se află Rezervația Gemenele, un teritoriu sălbatic care se întinde pe aproape 2.000 de hectare. Aceasta este considerată unul dintre cele mai valoroase laboratoare naturale din România. Zona se află sub administrarea Academiei Române încă din anii ’50. De atunci, a rămas închisă publicului larg pentru a proteja pădurile virgine și speciile rare care trăiesc aici.

Este un loc unde natura a evoluat fără intervenția omului, păstrând un echilibru extrem de fragil. Accesul este permis doar în scop științific, pentru și specialiști care obțin aprobare oficială. În interior se află și Casa Laborator, o cabană situată la 1.770 de metri altitudine, folosită ca bază pentru studii și observații.

Prezența turiștilor ar putea afecta ecosistemele intacte și ar reduce valoarea științifică a zonei. Din acest motiv, regulile sunt stricte, iar încălcarea lor este sancționată sever.

Ce alte locuri din România rămân complet interzise turiștilor

Rezervația Gemenele nu este singurul loc din unde turiștii nu au voie să intre. În Munții Vâlcan, din județul Hunedoara, se află peștera cu corali, un loc extrem de rar. Aceasta este situată la aproximativ 1.000 de metri altitudine și ascunde formațiuni spectaculoase. În interior au fost descoperite fosile de corali de o valoare științifică deosebită. Din acest motiv, încă din 1972, accesul publicului a fost interzis complet. Zona este folosită doar pentru cercetări speologice și studii de specialitate.

Un alt loc strict protejat este rezervația Grindul Lupilor, aflată lângă Gura Portiței. Aici se întinde un peisaj sălbatic, cu mlaștini, canale și plante rare. Teritoriul adăpostește numeroase specii de animale protejate și se întinde pe aproximativ 20 de kilometri pătrați.

Insula Sacalin este, la rândul ei, complet interzisă, deoarece găzduiește sute de și pești rari și este considerată una dintre cele mai valoroase rezervații naturale ale României.