Acasa » Eveniment » Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă

Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 16:26
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce este interzis accesul turiștilor în Rezervația Gemenele din Retezat
  2. Ce alte locuri din România rămân complet interzise turiștilor

România deține un patrimoniu natural remarcabil, cu peisaje spectaculoase care impresionează la fiecare pas. Dincolo de atracțiile turistice cunoscute, există și zone mai puțin vizibile, ferite de ochii publicului. Accesul oamenilor este interzis aici pentru a păstra echilibrul natural intact.

Măsura a fost luată pentru a proteja ecosisteme fragile, care pot fi afectate ușor de intervenția umană. Aceste spații adăpostesc specii rare de plante și animale, unele considerate unice la nivel european. În lipsa prezenței omului, natura își continuă evoluția în mod firesc, în deplină liniște.

De ce este interzis accesul turiștilor în Rezervația Gemenele din Retezat

În inima Parcului Național Retezat se află Rezervația Gemenele, un teritoriu sălbatic care se întinde pe aproape 2.000 de hectare. Aceasta este considerată unul dintre cele mai valoroase laboratoare naturale din România. Zona se află sub administrarea Academiei Române încă din anii ’50. De atunci, a rămas închisă publicului larg pentru a proteja pădurile virgine și speciile rare care trăiesc aici.

Este un loc unde natura a evoluat fără intervenția omului, păstrând un echilibru extrem de fragil. Accesul este permis doar în scop științific, pentru cercetători și specialiști care obțin aprobare oficială. În interior se află și Casa Laborator, o cabană situată la 1.770 de metri altitudine, folosită ca bază pentru studii și observații.

Prezența turiștilor ar putea afecta ecosistemele intacte și ar reduce valoarea științifică a zonei. Din acest motiv, regulile sunt stricte, iar încălcarea lor este sancționată sever.

Rezervația Gemenele nu este singurul loc din România unde turiștii nu au voie să intre. În Munții Vâlcan, din județul Hunedoara, se află peștera cu corali, un loc extrem de rar. Aceasta este situată la aproximativ 1.000 de metri altitudine și ascunde formațiuni spectaculoase. În interior au fost descoperite fosile de corali de o valoare științifică deosebită. Din acest motiv, încă din 1972, accesul publicului a fost interzis complet. Zona este folosită doar pentru cercetări speologice și studii de specialitate.

Un alt loc strict protejat este rezervația Grindul Lupilor, aflată lângă Gura Portiței. Aici se întinde un peisaj sălbatic, cu mlaștini, canale și plante rare. Teritoriul adăpostește numeroase specii de animale protejate și se întinde pe aproximativ 20 de kilometri pătrați.

Insula Sacalin este, la rândul ei, complet interzisă, deoarece găzduiește sute de specii de păsări și pești rari și este considerată una dintre cele mai valoroase rezervații naturale ale României.

