România se confruntă cu un proces de mai accelerat decât multe alte state din Europa, iar datele confirmă această evoluție. În ultimul deceniu, vârsta medie a populației a crescut cu peste trei ani în țara noastră. La nivelul Uniunii Europene, creșterea a fost mai redusă, de aproximativ doi ani. În prezent, jumătate dintre români au peste 44 de ani, potrivit statisticilor .

Această schimbare este influențată puternic de plecarea unui număr mare de tineri în străinătate. Mulți au ales să plece pentru oportunități mai bune, lăsând în urmă comunități tot mai depopulate. În special în mediul rural, satele sunt locuite în mare parte de persoane în vârstă, iar numeroase case au rămas goale. În acest context, nu doar structura populației se schimbă, ci și dinamica socială și economică a multor zone din România.

De ce rămân satele din România fără tineri

„Jumătate din comună e plecată peste hotare, în Germania, Anglia, Scoția sau Spania, pe unde au găsit și ei o șansă să câștige un ban”, a spus unul dintre localnicii din . Comuna este considerată una dintre cele mai îmbătrânite din județul Iași.

Bărbatul are cinci copii, dar doar patru nepoți, iar diferența față de trecut este uriașă. Își amintește cu nostalgie cum, în copilăria lui, ulițele erau pline de viață. „Când ne duceam la sanie, una alta, eram câte o sută. Acum arunci cu praștia după un copil, ca să-l vezi”, a mai declarat acesta, notează digi24.ro.

Datele oficiale confirmă această realitate. Dacă la nivel național sunt 116 la 100 de tineri, în Dobrovăț numărul ajunge la 173, după cum explică primarul.

Pentru bătrânii rămași în sat, liniștea a devenit apăsătoare, iar copiii sunt o raritate. Oamenii își amintesc cu regret vremurile în care fiecare casă era plină de familii tinere.

Iuliana, o adolescentă de 17 ani, face naveta la liceu în Iași și își dorește să plece mai departe, la facultate, în București. Ca mulți tineri din Dobrovăț, nu vede un viitor în satul natal. Spune deschis că, cel mai probabil, se va întoarce doar în vizită.

Ce se întâmplă când satele rămân fără oameni

Pe tot mai multe ulițe se văd case abandonate, lăsate în paragină și amenințate de trecerea timpului. Unele sunt la un pas de prăbușire, iar imaginea lor spune mai mult decât orice statistică. În acest ritm, distanța dintre nu mai este doar simbolică, ci devine una reală, crescând cu fiecare an.

În spatele acestor transformări se află o schimbare demografică majoră. În ultimii 26 de ani, vârsta medie a populației din România a crescut cu 10 ani, potrivit datelor Eurostat. Plecarea tinerilor în străinătate contribuie decisiv la acest fenomen, lăsând în urmă comunități tot mai îmbătrânite.

„Înseamnă o presiune mai mare pe sistemele de , costuri ridicate cu serviciile sociale și, de asemenea, înseamnă forță activă economică din ce în ce mai redusă, care nu poate fi suplinită decât printr-un aport de migrație externă”, a explicat sociologul Ciprian Iftimoaei.

În același timp, forța de muncă activă scade, iar lipsurile pot fi acoperite doar prin atragerea de migranți din alte țări. În contrast puternic, Irlanda are cea mai tânără populație din Europa, cu o vârstă medie de doar 39 de ani, ceea ce îi oferă un avantaj clar pentru viitor.