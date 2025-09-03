Accident cu șapte victime, în Dâmbovița. Ce au transmis autoritățile

Un accident a avut loc, în urmă cu puțin timp, în satul Cocani, comuna , județul Dâmbovița. În au fost implicate două autoturisme, iar în urma coliziunii dintre ele a rezultat rănirea a șapte persoane.

Potrivit informațiilor, mașina unui tânăr de 27 de ani, din comuna Valea Lungă, s-a ciocnit de autoturismul unui alt bărbat, în vârstă de 28 de ani, din comuna Băleni.

Ce au transmis autoritățile

La fața locului s-au deplasat la fața locului două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o unitate de terapie intensivă mobilă și un echipaj SMURD de la ISU București-Ilfov, un echipaj SMURD de la Detașamentul Titu, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

„În urma accidentului rutier 7 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. (…) Misiunea este în dinamică”, arată Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, conform