Accident greav pe raza județului Brăila, în seara de duminică, 23 noiembrie. Autoritățile au activat Planul roșu de după ce un autobuz, în care se aflau 24 de ucraineni a ajuns într-un şanţ.

Accident grav în județul Brăila

Autorităţile au activat Planul roşu de intervenţie după un incident în care a fost implicat un autobuz. Un accident de circulație a avut loc duminică seară, la ieşire din municipiul Brăila spre Galaţi, pe DN 22B. ISU Brăila a intervenit după ce autobuzul a ieșit de pe carosabil și a căzut într-un șanț de pe marginea șoselei. În mașină se aflau 24 de pasageri ucraineni.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ( ), la faţa locului au fost alocate mai multe echipaje de intervenție. Astfel au fost trimise o autospecială de stingere, o mașină de descarcerare, trei ambulanţe .

De asemenea au fost trimise o autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM) şi cinci aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Planul Roșu de intervenție a fost activat, conform precizărilor venite din partea autorităților, ca urmare a numărului mare de persoane implicate. Potrivit primelor informaţii, toţi cei 24 de pasageri au fost evacuaţi din autobuz.

Precizările autorităților de la intervenție

ISU Brăila, care a intervenit la acest accident, a transmis că în autobuz se aflau 24 de persoane de cetăţenie ucraineană. Un număr de 14 dintre călători nu au necesitat ingrijiri medicale. Alți șapte pasageri au primit îngrijiri medicale. Trei dintre aceștia sunt evaluați de echipajele medicale. Două persoane au fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Acestea au acuzat dureri lombare.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pe DN 2S Brăila-Galaţi, în apropierea municipiului Brăila, judeţul Brăila, un autocar în care se aflau 24 de persoane a pătruns în sensul giratoriu, a părăsit carosabilul şi a pătruns într-un şanţ”, anunţă Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Traficul rutier este oprit pentru a permite intervenţia echipajelor specializate şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 23:00. Poliția face cercetări la fața locului pentru a stabili împrejurările în care a avut loc accidentul. De menționat că circulația se desfășura în condiții nefavorabile, iar carosabilul era umed.

La locul intervenţiei se mai deplasează două microbuze şi un autobuz de la vama Giurgiuleşti pentru preluarea pasagerilor, a informat IGSU.