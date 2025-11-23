B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tragedie la Constanța. Cadavrul unei femei, descoperit în Canalul Dunăre – Marea Neagră

Tragedie la Constanța. Cadavrul unei femei, descoperit în Canalul Dunăre – Marea Neagră

Adrian Teampău
23 nov. 2025, 20:24
Tragedie la Constanța. Cadavrul unei femei, descoperit în Canalul Dunăre - Marea Neagră
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Tragedie la Constanța
  2. Cine este femeia moartă găsită în apă
  3. Tragedie provocată de un ATV

O tragedie s-a petrecut la Constanța, unde autoritățile au descoperit cadavrul unei femei în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră. Poliția a demarat o anchetă în acest caz.

Tragedie la Constanța

Polițiștii din Constanța investighează moartea unei femei al cărei cadavru a fost descoperit în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri. Polițiștii încearcă să afle cauzele și modul în care s-a produs această tragedie.

„Astăzi, în jurul orei 1:00, poliţiştii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani”, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Potrivit sursei citate, trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului. În paralel s-a trecut la identificarea femeii și la anunțarea familiei.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cine este femeia moartă găsită în apă

După descoperirea cadavrului, presa locală a relatat că victima acestei nenorociri ar fi un medic de familie, Gabriela Popi. Conform sursei citate, femeia s-ar fi sinucis aruncâdu-se în apă de pe podul de la Murtfatlar. Momentan nu sunt cunoscute cauzele care au dus la această tragedie.

Mașina femeii a fost descoperită la o mică distanță de pod, abandonată. Se pare că Gabriela Popi eta căutată de familie încă din seara zilei de vineri. când rudele nu au mai primit nici o veste de la ea.

Doctorița se pare că avea probleme medicale, iar acest lucru ar fi dus la gestul fatal. Ea a lăsat în urma un băiat adolescent.

Medicul Gabriela Popi
Medicul Gabriela Popi Sursa foto. Replica online

Tragedie provocată de un ATV

O altă tragedie s-a petrecut, tot în județul Constanța, în localitatea Biruința. Un bărbat a murit după ce ar fi pierdut controlul direcţiei unui ATV pe o stradă. El a fost aruncat de pe vehicul, iar căzătura i-a fost fatală, informează Poliția Constanţa.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 32 de ani, a condus un ATV pe strada Primăverii din localitatea Biruinţa şi, ajungând la intersecţia cu DJ 391, ar fi pierdut controlul direcţiei şi ar fi fost proiectat de pe ATV în afara părţii carosabile”, precizează sursa citată.

Autorităţile fac cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi condiţiilor în care a avut loc accidentul.

