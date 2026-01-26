Un accident mortal s-a petrecut pe o șosea din localitatea Poiana Mărului, județul Brașov. O adolescentă de 14 ani a murit, iar alți patru copii au fost răniți după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat. Șoferul, în vârstă de 37 de ani a suferit un traumatism la coloana vertebrală.

Accident mortal în județul Brașov

, luni, după ce maşina în care se afla, împreună cu alte cinci persoane, a ieşit în afara carosabilului și s-a răsturnat. Acest accident mortal s-a petrecut pe raza localității Poiana Mărului, după cum a informat (IPJ) Braşov.

Incidentul tragic s-a petrecut în dimineața de luni, 26 ianuarie, în jurul orei 08:20. În urma evenimentului au rezultat șasevictime. Este vorba despre un adult și cinci copii, care se aflau în mașină, potrivit presei locale. La fața locului au fost mobilizate de urgență un elicopter , două echipaje SMURD, doua ambulanțe SAJ și o autospecială cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare.

„Echipajele de intervenție au acționat pentru acordarea asistenței medicale victimelor și pentru asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului. Din păcate, în urma acestui eveniment, o fată în vârstă de 14 ani a decedat. Ceilalți copii sunt conștienți, prezintă răni minore și urmează să fie transportați la spital pentru investigații medicale suplimentare și îngrijiri de specialitate”, arată într-un comunicat al ISU Brașov.

Potrivit ISU, adultul implicat este conștient și a suferit un traumatism la nivelul coloanei vertebrale.

Comunicatul poliției județene Brașov

Poliția rutieră Brașov face cercetări la locul accidentului. Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Brașov, se pare că șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat. În acest moment nu este clar care a fost contextul în care s-a produs acest accident mortal. Adolescenta de 14 ani, care a murit se afla pe scaunul din dreapta.

„Din primele date, conducătorul unui autoturism, un bărbat de 38 de ani, care se afla la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, împrejurare în care vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat. În urma incidentului, pasagerul aflat pe locul din dreapta faţă, respectiv o fată de 14 ani, a suferit leziuni grave, în urma cărora personalul medical sosit la faţa locului a declarat decesul”, a transmis IPJ Braşov.

Conform polițiștilor, ceilalți copii aflați în mașină au vârste cuprinse între nouă și 14 ani. Ei au suferit leziuni minore. În cazul de față a fost deschis un pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

„În cauză, cercetările se află în curs de desfăşurare, urmând a se stabili modul în care s-a produs accidentul şi a se dispune măsurile legale corespunzătoare la finalizarea acestora, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de «ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă», cercetări ce se efectuează sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti”, a mai precizat IPJ Braşov.