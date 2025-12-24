B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tragedie pe o stradă din Rădăuți. Un tânăr a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier

Tragedie pe o stradă din Rădăuți. Un tânăr a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier

Adrian Teampău
24 dec. 2025, 20:00
Tragedie pe o stradă din Rădăuți. Un tânăr a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier
Accident mortal la Rădăuți, Sursa foto: ISU Suceava
Cuprins
  1. Tragedie pe o stradă din municipiul Rădăuți
  2. Un tânăr a murit pe loc

Tragedie pe o stradă din municipiul Rădăuți, unde un tânăr și-a pierdut viața, iar alți trei au fost răniți într-un grav accident rutier. Toate victimele au vârste cuprinse între 20 şi 22 de ani.

Tragedie pe o stradă din municipiul Rădăuți

Un grav accident rutier s-a produs între două autoturisme, în municipiul Rădăuți, informează ISU Suceava. Potrivit sursei citate, cele două mașini s-au ciocnit frontal, provocând o adevărată tragedie. Un tânăr a murit şi alţi trei au fost răniţi fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi scoși din vehicul.

La locul accidentului a fost trimisă o autospecială pentru descarcerare, dar și două ambulanțe SMURD. De asemenea, la fața locului au sosit și două echipaje ale serviciului județean de ambulanță SAJ Suceava.

„Au intervinit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi două ambulanţe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. În evenimentul rutier au fost implicate patru persoane. Trei dintre acestea au fost încarcerate şi au necesitat intervenţia pompierilor pentru extragere”, se arată într-o comunicare a ISU.

Un tânăr a murit pe loc

Potrivit sursei citate, la momentul intervenției echipajelor de descarcerare, unul dintre cei patru tineri implicați în accident era inconștient. Paramedicii au făcut eforturi pentru a-l resuscita, însă nu au reușit să-l readucă la viață. În aceste condiții a fost declarat decesul oficial al bărbatului.

„Una dintre persoanele care au fost încarcerate era în stare de inconştienţă şi i s-a aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire şi în ciuda manevrelor de resuscitare, s-a declarat decesul victimei”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Celelalte trei victime, conștiente dar cu diferite traumatisme, au fost transportate la spital, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii de la serviciul rutier Suceava au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

