Un incident rutier soldat cu pagube serioase a dus la deschiderea unei anchete în Germania, după ce un șofer român de TIR a lovit instalații de trafic și a părăsit zona accidentului. Poliția l-a identificat rapid, iar cazul a atras atenția presei locale, care a relatat detalii despre modul în care a fost produs prejudiciul. Autoritățile germane tratează situația cu strictețe, având în vedere valoarea mare a daunelor.

Cum s-a produs accidentul în orașul Kulmbach

Incidentul a avut loc marți dimineață în Kulmbach, un oraș din landul Bavaria. Potrivit publicației , un șofer român de 57 de ani se afla la volanul unui TIR și circula pe o stradă din apropierea ieșirii din localitate. În momentul în care a încercat să vireze la stânga, manevra nu i-a reușit.

Pentru a corecta traiectoria, bărbatul a dat cu spatele. Atunci, partea din spate a a intrat în coliziune cu un semafor și cu un stâlp de iluminat public. Impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca daune importante. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 40.000 de euro, sumă calculată în baza avariilor produse la infrastructura rutieră.

De ce a plecat șoferul de la locul impactului

În loc să oprească și să raporteze imediat accidentul, șoferul a decis să își continue traseul. Ancheta a stabilit că acesta a părăsit zona fără să anunțe autoritățile sau fără să aștepte sosirea unei patrule. Comportamentul lui a declanșat o reacție rapidă din partea polițiștilor germani.

La scurt timp după incident, agenții au reușit să îl găsească pe terenul unei firme aflate în apropiere. Identificarea nu a durat mult, deoarece urmele avariilor de pe camion corespundeau exact cu impactul produs. Poliția a deschis pe numele său un dosar pentru părăsirea locului accidentului, fapt considerat o infracțiune în legislația germană.

Ce măsuri au luat procurorii din Bayreuth

Pentru că bărbatul nu are un domiciliu stabil în , autoritățile au decis să aplice măsuri suplimentare. Parchetul din Bayreuth a dispus plata unei cauțiuni, pentru a se asigura că dosarul poate avansa fără riscul ca suspectul să dispară din țară. După achitarea acesteia, șoferului i s-a permis să își continue călătoria, relatează Libertatea.ro.