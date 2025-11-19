Un incident rutier soldat cu pagube serioase a dus la deschiderea unei anchete în Germania, după ce un șofer român de TIR a lovit instalații de trafic și a părăsit zona accidentului. Poliția l-a identificat rapid, iar cazul a atras atenția presei locale, care a relatat detalii despre modul în care a fost produs prejudiciul. Autoritățile germane tratează situația cu strictețe, având în vedere valoarea mare a daunelor.
Incidentul a avut loc marți dimineață în Kulmbach, un oraș din landul Bavaria. Potrivit publicației Tvo, un șofer român de 57 de ani se afla la volanul unui TIR și circula pe o stradă din apropierea ieșirii din localitate. În momentul în care a încercat să vireze la stânga, manevra nu i-a reușit.
Pentru a corecta traiectoria, bărbatul a dat cu spatele. Atunci, partea din spate a camionului a intrat în coliziune cu un semafor și cu un stâlp de iluminat public. Impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca daune importante. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 40.000 de euro, sumă calculată în baza avariilor produse la infrastructura rutieră.
În loc să oprească și să raporteze imediat accidentul, șoferul a decis să își continue traseul. Ancheta a stabilit că acesta a părăsit zona fără să anunțe autoritățile sau fără să aștepte sosirea unei patrule. Comportamentul lui a declanșat o reacție rapidă din partea polițiștilor germani.
La scurt timp după incident, agenții au reușit să îl găsească pe terenul unei firme aflate în apropiere. Identificarea nu a durat mult, deoarece urmele avariilor de pe camion corespundeau exact cu impactul produs. Poliția a deschis pe numele său un dosar pentru părăsirea locului accidentului, fapt considerat o infracțiune în legislația germană.
Pentru că bărbatul nu are un domiciliu stabil în Germania, autoritățile au decis să aplice măsuri suplimentare. Parchetul din Bayreuth a dispus plata unei cauțiuni, pentru a se asigura că dosarul poate avansa fără riscul ca suspectul să dispară din țară. După achitarea acesteia, șoferului i s-a permis să își continue călătoria, relatează Libertatea.ro.